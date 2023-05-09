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Завершился рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Россию

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
9 Мая 2023, 17:10
Завершился рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Россию Фото: t.me/aqorda_resmi

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Завершился рабочий визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Россию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Напомним, программа визита Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию началась 8 мая с посещения памятных мест Ржевского округа, на территории которого проходили крупнейшие сражения Великой Отечественной войны. Президент возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад и почтил память погибших минутой молчания.

Затем Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к братской могиле на воинском захоронении в деревне Трубино Ржевского округа. Здесь покоятся останки больше 2000 солдат, в списках захороненных Касым Болтаев – родной дядя Президента Казахстана.

Также Глава государства в рамках визита в Тверскую область принял участие в церемонии возложения цветов к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.

9 мая Глава государства посетил военный парад в ознаменование 78-летия Дня Победы на Красной площади в Москве, а также принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.

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