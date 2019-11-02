Завершился прием заявок в третий сезон проекта «100 новых лиц Казахстана»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Завершился прием заявок в третий сезон проекта «100 новых лиц Казахстана». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Среди претендентов на участие - спортсмены, медработники, общественные деятели, представители сферы культуры и бизнеса. Победителей определит онлайн-голосование, оно начнется уже 5 ноября, и затем жюри. Главный приоритет - это вдохновляющие истории успеха.

Рахат-Би Абдысагин - победитель первого сезона. Его крупномасштабные симфонические полотна и камерные сочинения звучат в знаменитых концертных залах разных стран мира. Зачастую он сам играет партию солирующего фортепиано. Британские критики назвали Рахат-Би «настоящим казахским чудом, виртуозным пианистом с необыкновенной силой в руках и амбициями в характере».

В 13 лет он стал студентом, в 17 - магистрантом, а после был принят в докторантуры сразу трех престижных вузов Италии. Сейчас ему 20 лет, и к этому возрасту он достиг наивысшего уровня профессионального музыкального образования в Европе.

«Я занимаюсь всеми направлениями. Как композитор я считаю, что должен владеть всеми средствами музыкальной выразительности, существующими на сегодняшний день, всеми плодами музыкальной эволюции. И этими средствами отражать и выражать в своем творчестве современный мир, что мы и делаем. В частности, ноу-хау нашей зарождающейся композиторской школы Казахстана я вижу именно в том, чтобы впитать в себя все передовые достижения европейской музыкальной цивилизации и сделать это во взаимопроникновении на основе взаимообогащения с нашим национальным кодом, и тогда это уже будет искусство нового уровня, которое будет интересно всему миру», - Рахат-би Абдысагин.