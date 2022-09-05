Завершился почти двухнедельный протест климатических активистов в Великобритании

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Климатические активисты, участвующие в кампании «Просто остановите нефть», прекратили 13-дневный протест в английском графстве Эссекс, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Трое протестующих находились в туннеле под улицей Сент-Клементс-Уэй в городе Грейс, где протестовали против того, что они считают бездействием правительства в связи с изменением климата.

Активисты «Просто остановите нефть» призывали правительство прекратить разработку новых проектов нефтегазовых месторождений в Великобритании. Оккупированный туннель находился под ключевым маршрутом доставки нефти к близлежащему нефтяному терминалу.

Полиция Эссекса сообщила, что трое мужчин были арестованы, им предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка и нанесении ущерба.

Помощник прокурора Саймон Энслоу сообщил, что на протесты уходит «огромное количество ресурсов» полиции, которые отвлекаются от расследований других преступлений. За последние две недели органы власти произвели более 60 арестов в связи с протестом, а также и вели переговоры с оставшимися тремя активистами в туннеле. С. Энслоу отметил, что власти не выступают против свободы слова, но будут принимать меры там, где нарушается закон или безопасность людей ставится под угрозу.

Фото: www.bbc.com