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    12:54, 12 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Завершился первый этап сброса очищенной воды с АЭС Фукусима

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    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Около 7800 тонн очищенной радиоактивной воды было сброшено в море с разрушенной АЭС Фукусима в ходе первого этапа утилизации, как и планировалось. О этом сообщила в понедельник компания TEPCO, оператор атомной станции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

    Компания Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (TEPCO) начала сброс воды, в которой, несмотря на опасения местных рыбаков и возражения Китая, уровень трития был ниже установленных пределов. Япония начала сброс воды 24 августа под контролем правительства страны и Международного агентства по атомной энергии.

    TEPCO рассчитывает сбросить 31 200 тысяч тонн воды в четыре этапа до марта следующего года.

    Компания TEPCO вместе с Министерством охраны окружающей среды, Агентством по рыболовству и правительством префектуры Фукусима анализирует уровень содержания трития в окружающей среде в районе электростанции с момента начала сброса в океан. Отмечается, что до сих пор никаких отклонений не обнаружено.

    Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил на очередном заседании совета директоров в понедельник, что недавние отборы проб и анализ морской воды показали, что уровень содержания в воде трития находится ниже установленного в Японии эксплуатационного предела. Он также сообщил, что МАГАТЭ продолжит независимый мониторинг сброса воды.

    В TEPCO планируют сбросить еще 7800 тонн воды в океан в этом месяце.

    По данным TEPCO и правительства страны, утилизация очищенной воды имеет решающее значение при выводе из эксплуатации аварийной атомной электростанции, которая серьезно пострадала в результате катастрофического землетрясения и цунами в 2011 году.

    Как ранее сообщалось, Китай ввел полный запрет на импорт рыбной продукции из Японии в ответ на сброс воды в океан. Правительство Японии ввело меры поддержки рыбной отрасли.

    Ранее власти Японии заявили, что из воды перед ее сбросом в процессе очистки удаляется большая часть радионуклидов за исключением трития.

    Как говорят аналитики, тритий менее вреден для здоровья человека, чем другие радиоактивные материалы, такие как цезий и стронций, поскольку он дает слабое излучение и не накапливается в организме.

    Международное агентство по атомной энергии заявило, что метод сброса воды Японией соответствует мировым стандартам безопасности, и радиационное воздействие на людей и окружающую среду будет совсем незначительным.

    Очищенная вода была сброшена на расстоянии одного километра от берега через построенный подводный туннель после прохождения процесса очистки, в ходе которого было удалено большинство радионуклидов, за исключением трития.

    Оставшийся тритий затем разбавляется до одной 40-й концентрации, разрешенной стандартами безопасности Японии.

    Тем временем, правительство Японии призывает Китай снять запрет на импорт японских морепродуктов и принять участие в научных дискуссиях с экспертами из обеих стран.


    Теги:
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