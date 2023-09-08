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    18:41, 07 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Япония призвала Китай отменить запрет на импорт японских морепродуктов

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    Фото: Kyodo
    ДЖАКАРТА. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Японии Фумио Кисида и премьер Госсовета КНР Ли Цян провели краткую беседу в среду на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

    Премьер-министр Японии призвал власти Китая отменить запрет на импорт японских морепродуктов на фоне растущей напряженности из-за сброса очищенной радиоактивной воды с атомной электростанции Фукусима, заявило правительство Японии.

    Как сообщили в Министерстве иностранных дел Японии, Кисида объяснил позицию своей страны и добавил, что Японии и Китаю необходимо построить «конструктивные и стабильные» отношения.

    Китай запретил импорт морепродуктов из Японии из-за сброса воды с Фукусимы, назвав ее «загрязненной ядерным оружием». Япония начала сброс воды в океан в конце прошлого месяца.

    После встречи Китай, Япония, и Южная Корея приняли участие в саммите в формате АСЕАН+3.

    На встрече Ли заявил, что Япония должна подойти к этому вопросу ответственно, призвав ее выполнить свои международные обязательства и проконсультироваться со странами-соседями и соответствующими заинтересованными сторонами.


    Теги:
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