Япония призвала Китай отменить запрет на импорт японских морепродуктов
Премьер-министр Японии призвал власти Китая отменить запрет на импорт японских морепродуктов на фоне растущей напряженности из-за сброса очищенной радиоактивной воды с атомной электростанции Фукусима, заявило правительство Японии.
Как сообщили в Министерстве иностранных дел Японии, Кисида объяснил позицию своей страны и добавил, что Японии и Китаю необходимо построить «конструктивные и стабильные» отношения.
Китай запретил импорт морепродуктов из Японии из-за сброса воды с Фукусимы, назвав ее «загрязненной ядерным оружием». Япония начала сброс воды в океан в конце прошлого месяца.
После встречи Китай, Япония, и Южная Корея приняли участие в саммите в формате АСЕАН+3.
На встрече Ли заявил, что Япония должна подойти к этому вопросу ответственно, призвав ее выполнить свои международные обязательства и проконсультироваться со странами-соседями и соответствующими заинтересованными сторонами.