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Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
16 Июня 2023, 22:47
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою, проводимый в Астане Всеказахстанской Ассоциацией рукопашного боя при поддержке Управления физической культуры и спорта города Астана и Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

На чемпионате мира участвуют 312 спортсменов из 32 стран. В первый день мирового первенства определились победители в дисциплине «Самооборона»в 11 мужских, 5 женских весовых категориях.

По результатам первого дня сборная Казахстана завоевала 13 золотых медалей, у команд Узбекистана 3 золотых медалей, одна золотая медаль у сборной России.

Среди женщин в возрастной категории 38-49 лет в весе свыше 60 кг чемпионом стала Сая Жанаева из Казахстана. На втором месте Любовь Асонова из России.

В возрастной категории 18-37 лет победителем в весовой категории до 50 кг стала Севинч Раимова из Узбекистана. Айгерим Бекболова из Кыргызстана на втором месте.

В весовой категории до 70 кг места распределились следующим образом: на первом месте Шынар Кенжебаева из Казахстана, на втором месте Нилюфар Полвонова из Узбекистана, на третьем месте Гульзина Джунушалиева из Кыргызстана и Екатерина Балко из России.

В весовой категории свыше 70 кг чемпионом стала Аида Хайруллина из Казахстана. На втором месте также казахстанка Евгения Смоленкова. Третье место у Дианы Марии Порумбу из Румынии и Анастасии Балаганской из России.

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В виде 1+1 среди женских команд чемпионами стали Эмилия Ларионова и Сагыныш Асылбекова из Казахстана. Еще одна казахстанская пара – Аида Хайруллина и Диана Жумагазиева заняли второе место. Анастасия Балаганская и Екатерина Балко из России на третьем месте.

Среди мужчин в возрастной категории старше 60 лет в абсолютном весе чемпионом стал Даулет Темирханов из Казахстана. Владимир Рудаков из России занял второе место. На третьем месте Аскар Бабаев из Узбекистана.

В этой возрастной категории среди спортсменов свыше 100 кг первое место занял Бакытбек Баймуханбетов из Казахстана. Елвер Гаряев из России на втором месте, Владимир Саакян из Казахстана на третьем месте.

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В возрастной категории 50-60 лет в весе до 85 кг чемпионом стал Бахром Абдуллаев из Узбекистане , на втором месте Дмитрий Пардаев из России. На третьем месте Сергей Бредихин и Алексей Беликов из Казахстана.

В этой возрастной категории в весе свыше 110 кг чемпионом стал Сергей Вальтер из Казахстана. Владимир Сафонов из России на втором месте. На третьем месте Шухрат Джураев из Узбекистана и Арман Ахашов из Казахстана.

Среди мужчин в возрасте 38-49 лет в весовой категории до 75 кг чемпионом мира стал наш соотечественник Медет Кожбанов. Второе место в этом весе занял также казахстанский спортсмен Андрей Тирёшин. Третье место разделили россиянин Роман Котов и представитель Узбекистана Холмумин Раббимов.

В этой возрастной категории в весе до 95 кг чемпионом мира стал казахстанец Кайрат Муканбеков. На втором месте Назиржон Муинов из Узбекистана. Третье место заняли Денис Суворов из России и Алмаз Жолбунов из Кыргызстана.

В возрастной категории 38-49 лет в весе 110 кг чемпионом стал Махат Бекмуханбетов из Казахстана, на втором месте также наш соотечественник Кайдар Есенгалиев. На третьем месте Бёрн Бахманн из Германии и Павел Алексеенко из России.

В весовой категории 105 кг среди мужчин в возрасте 18-37 лет чемпионом мира стал Тимур Шалов из Казахстана, его соотечественник Бек Насихатов на втором месте. Третье место у россиянина Вадима Валитского и Жавохира Маманабиева из Узбекистана.

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В возрастной категории 18-37 лет в весе до 90 кг первое место занял Жасур Хасанов из Узбекистана. На втором месте казахстанский спортсмен Айдын Умбетов. Третье место у Антона Савкова из Таиланда и Ардака Мадимухаметова из Казахстана.

В весовой категории 80 кг чемпионом стал наш соотечественник Санжар Жанбатыров, еще один казахстанец Бахтияр Муратбек занял второе место. На третьем месте Илья Киреев из команды Таиланда и Жолдошбек Шамшидинов из Кыргызстана.

В весовой категории 70 кг чемпионом стал Дмитрий Виноградов из России, казахстанский спортсмен Алихан Сеитов на втором месте. Третье место заняли Амир Ахмедов из Узбекистана и Адильжан Авакри из Казахстана.

17 июня по программе чемпионата состоятся бои в дисциплине «Поединок» среди женщин и мужчин во всех весовых категориях.

VII чемпионат мира по рукопашному бою продлится три дня, в заключительный день, 18 июня состоятся финальные бои в нескольких весовых категориях в дисциплине «Поединок» и награждение победителей. Также в заключительный день чемпионата в перерывах между зрелищными баталиями сильнейших спортсменов мира вниманию болельщиков будет представлена концертная программа с участием звезд отечественного шоу-бизнеса.

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