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Завершился официальный визит Главы государства в ОАЭ

18 Января 2023, 17:07
Завершился официальный визит Главы государства в ОАЭ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Официальный визит Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Объединенные Арабские Эмираты завершен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ранее сообщалось, что 15 января Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Глава государства принял участие в церемонии открытия саммита «Неделя устойчивого развития Абу-Даби» и выступил на церемонии открытия саммита.

Глава государства и Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян провели переговоры в расширенном составе, по итогам которых подписан ряд документов. Также Главы двух государств сделали совместное заявление.

Вчера Президент принял участие в инвестиционном круглом столе Казахстан – ОАЭ и встретился с заместителем Премьер-министра ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном.


Фото: t.me/aqorda_resmi

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