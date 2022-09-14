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Завершился госвизит Председателя КНР в Казахстан

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
14 Сентября 2022, 19:39
Завершился госвизит Председателя КНР в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный визит Председателя КНР в Казахстан завершился. В аэропорту Си Цзиньпина проводил Президент Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».





Ранее сообщалось, что сегодня в столичном аэропорту приземлился самолет Председателя КНР, который прибыл в Казахстан с государственным визитом. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил его в аэропорту. В Акорде Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с Си Цзиньпином. Главы государств провели встречу в Акорде. Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении Председателя КНР орденом «Алтын Қыран».

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Фото: t.me/bort_01


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