Завершился чемпионат мира по фристайлу в Алматы: казахстанцы завоевали три медали

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы, на горном курорте «Шымбулак», завершился чемпионат мира по фристайлу. Он продлился четыре дня. По его итогам казахстанцы завоевали три медали. Теперь стартует финальный этап кубка мира - 13-14 марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Чемпионат мира здесь проходил с 8 по 11 марта. Заключительным видом соревновательной программы были командные состязания по лыжной акробатике. Сборная Казахстана не смогла пробиться в суперфинал. По итогам трех прыжков наши спортсмены набрали 211.62 балла, став седьмыми из семи. Победу здесь одержали россияне, второе место выиграли швейцарцы, а «бронзу» взяли американцы.

Вчера, в третий день чемпионата, казахстанцы также выступили неудачно: Жанбота Алдабергенова и Акмаржан Калмурзаева остановились на восьмом и девятом местах. Победителем среди женщин стала Лаура Пил (Австралия), на втором месте оказалась Эшли Колдуэлл (США), а на третьем - Любовь Никитина (Россия).

Среди мужчин «золото» выиграл россиянин Максим Буров, «серебро» - Кристофер Лиллис (США), «бронзу» - Павел Кротов (Россия). Казахстанцы Шерзод Хаширбаев, Нурлан Батырбаев, Роман Иванов не смогли преодолеть квалификацию.

В первый день чемпионата, 8 марта, казахстанцы в дисциплине индивидуальный могул выиграли две медали: лидер женской сборной Юлия Галышева взяла «серебро», а Павел Колмаков среди мужчин сумел завоевать «бронзу». Другой представитель нашей страны Дмитрий Рейхерд стал пятым.

Во второй день чемпионата, 9 марта, спортсмены состязались в параллельном могуле. Здесь 15-летняя Анастасия Городко из Казахстана совершила сенсацию , завоевав «бронзу».

Таким образом, по итогам чемпионата мира, казахстанцы в общей сложности принесли в копилку страны три медали.

Впереди спортсменов ждет Этап Кубка мира по фристайлу в дисциплинах «могул» и «лыжная акробатика». Он пройдет 13 и 14 марта на ГК «Шымбулак».

Напомним, в чемпионате участвовали 140 спортсменов из 19 стран мира. Первоначально соревнования были запланированы в городе Чжанцзякоу (Китай), но пандемия внесла свои коррективы. Чемпионат пытались провести и в канадском Калгари, но попытка не принесла успеха. В итоге чемпионат проходил в Алматы. Подготовка к проведению этих соревнований прошла в рекордно короткие сроки.