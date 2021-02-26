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    14:05, 26 Февраль 2021 | GMT +6

    Завершилось зимнее сезонное первенство среди госслужащих Туркестанской области.

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Завершилось зимнее сезонное первенство среди государственных служащих Туркестанской области. Спортивные состязания были посвящены 30-летию Независимости. Победителей соревнований по волейболу и настольному теннису поздравил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    В состязании среди госслужащих приняли участие сильнейшие команды всех региональных департаментов и управлений. Победителей и призеров соревнований по волейболу наградили в центральном спортивном комплексе олимпийского резерва. Также государственных служащих поздравили с победой начальник департамента полиции Туркестанской области, генерал Кайрат Дальбеков и руководитель департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Туркестанской области, президент областной федерации футбола генерал Хаким Кушкалиев.


    По итогам соревнований первое место завоевала команда департамента полиции Туркестанской области, второе - команда управлений «Қыран», а бронзовые медали достались команде областного управления статистики.

    В регионе завершилась очередная спартакиада по настольному теннису среди госслужащих. В упорной борьбе среди мужчин первое место занял сотрудник департамента государственных доходов Дамир Абенов, на втором месте сотрудник департамента по чрезвычайным ситуациям Багжан Барат, на третьем месте - Рауан Мариев, сотрудник Туркестанского областного суда.


    Среди девушек отличились специалисты департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Туркестанской области Акерке Калмурзаева и Арайлым Тастемир, которые в поднялись на первую и вторую ступень пьедестала победы. Призовое третье место заняла Малика Худайбергенова из команды «ВТЭК» Департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Туркестанской области. Победители и призеры были награждены медалями и кубками.


    Теги:
    Спорт Туркестанская область Другие государственные органы
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