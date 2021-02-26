Завершилось зимнее сезонное первенство среди госслужащих Туркестанской области.

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Завершилось зимнее сезонное первенство среди государственных служащих Туркестанской области. Спортивные состязания были посвящены 30-летию Независимости. Победителей соревнований по волейболу и настольному теннису поздравил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

В состязании среди госслужащих приняли участие сильнейшие команды всех региональных департаментов и управлений. Победителей и призеров соревнований по волейболу наградили в центральном спортивном комплексе олимпийского резерва. Также государственных служащих поздравили с победой начальник департамента полиции Туркестанской области, генерал Кайрат Дальбеков и руководитель департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Туркестанской области, президент областной федерации футбола генерал Хаким Кушкалиев.

По итогам соревнований первое место завоевала команда департамента полиции Туркестанской области, второе - команда управлений «Қыран», а бронзовые медали достались команде областного управления статистики.

В регионе завершилась очередная спартакиада по настольному теннису среди госслужащих. В упорной борьбе среди мужчин первое место занял сотрудник департамента государственных доходов Дамир Абенов, на втором месте сотрудник департамента по чрезвычайным ситуациям Багжан Барат, на третьем месте - Рауан Мариев, сотрудник Туркестанского областного суда.

Среди девушек отличились специалисты департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Туркестанской области Акерке Калмурзаева и Арайлым Тастемир, которые в поднялись на первую и вторую ступень пьедестала победы. Призовое третье место заняла Малика Худайбергенова из команды «ВТЭК» Департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Туркестанской области. Победители и призеры были награждены медалями и кубками.