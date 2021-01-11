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Завершилось голосование за кандидатов в депутаты Мажилиса от АНК

Автор:  
Акбота Кузекбай
11 Января 2021, 12:09
Завершилось голосование за кандидатов в депутаты Мажилиса от АНК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершилось голосование за кандидатов в депутаты Мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана в рамках сессии АНК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в столице состоялась XXVIII сессия Ассамблеи народа Казахстана по выборам депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана.

«Членами Ассамблеи народа Казахстана получен 351 бюллетень. Неиспользованных избирательных бюллетеней - 157. Неиспользованные бюллетени мы должны погасить. Прошу погасить неиспользованные бюллетени путем отрезания правого верхнего угла», - сказала председатель городской избирательной комиссии города Нур-Султана Бахыт Бектемисова.

В соответствии с Конституционным законом РК «О выборах в Республике Казахстан» и законом РК «Об Ассамблее народа Казахстана» 11 декабря 2020 года Советом Ассамблеи народа Казахстана выдвинуты 9 кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана:

1. Сауытбек Абдрахманов - депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва от Ассамблеи народа Казахстана, член АНК.

2. Аветик Амирханян председатель Западно-Казахстанского областного армянского этнокультурного общественного объединения «Масис», член АНК.

3. Ильяс Буларов - аким Сортобинского сельского округа Кордайского района Жамбылской области.

4. Наталья Дементьева - директор КГУ «Технический лицей» отдела образования города Кокшетау.

5. Юрий Ли - председатель ОЮЛ «Национальная палата коллекторов Казахстана», член Ассоциации предпринимателей АНК.

6. Вакиль Набиев - вице-президент республиканского общественного объединения «Ассоциация «Барбанг» курдов», член АНК.

7. Шамиль Осин - руководитель фермерского хозяйства «Шыгыс», член АНК.

8. Владимир Тохтасунов- генеральный директор ТОО «ЖетысуОблГаз».

9. Абилфас Хамедов - председатель республиканского общественного объединения «Ассоциации азербайджанцев», член АНК.

Ранее в голосовании за кандидатов в депутаты Мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана приняли участие Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Свой голос отдали и Премьер-Министр РК Аскар Мамин, заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, спикер Сената Маулен Ашимбаев, председатель Комитета национальной безопасности РК Карим Масимов, министры, а также другие члены Ассамблеи.


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