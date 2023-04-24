Завершились съемки фильма о Маншук Маметовой

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Завершились съемки документального фильма о жизни и подвиге первой казахской женщины, удостоившейся звания Героя Советского Союза, легендарной Маншук Маметовой. Производством картины занимается киностудия «Казахфильм» имени Шакена Айманова при поддержке Государственного центра поддержки национального кино по заказу Министерства культуры и спорта РК. Фильм снимался в жанре «невозможное интервью», где голос современника будет сопровождать зрителей через всю историю героини. Режиссером-постановщиком картины «Поговори со мной, Маншук» выступил Мансур Баймухамбетов. Он поделился некоторыми подробностями проекта с корреспондентом МИА «Казинформ».

- Расскажите, пожалуйста, почему проект называется «Поговори со мной, Маншук»?

- Название «Поговори со мной, Маншук» исходит от сценариста проекта Евгения Лумпова. Нашей целью было создать образ героя, постараться дотронуться до образа души той легендарной девушки и выйти с ней на диалог.

- Какие герои будут показаны в кинопроекте?

- Мы провели беседы с музейными экспертами, директором школы, где училась сама Маншук Маметова. Проводили опросы на улицах с учениками школы, с людьми из дома-музея Маншук Маметовой, поисково-спасательным отрядом России «Гвоздика» и постараемся еще вплести хроникальные архивные кадры из документального фильма о Маншук Маметовой 1980 года, где есть интервью с ее сослуживцами.

- Как известно, в кадрах будет отсутствовать сама героиня Маншук, хотели бы узнать если не будет самой героини, каким образом снимается фильм?

- Отсутствие самой героини Маншук обусловлено тем, что нам не хотелось бы заниматься исторической реконструкцией, потому что мы никогда в жизни не попадем в тот самый нерв и в тот самый момент. И хочется сейчас создать такой симбиоз за счет каких-то образов, мнений и голосов, которые будут воспроизведены искусственно. Мы создадим такую попытку, с помощью чего можно посмотреть на то время сквозь пелену современного человека.

- Какие территории Вы охватывали во время съемок этого проекта?

- Во время съемок проекта мы побывали в Алматы, Уральске и в Невеле в России, на легендарном месте, где сражалась Маншук Маметова. Она предположительно там же погибла, на той высоте у станции Изоча. (Согласно данным из открытых источников, 15 октября 1943 года Маншук Маметова в тяжелых боях за освобождение города Невеля при обороне господствующей высоты, оставшись одна из пулемётного расчета, будучи тяжело ранена осколком в голову, уничтожила 70 солдат противника и погибла смертью храбрых).

- Собираетесь ли Вы менять название фильма?

- Нет, переименования проекта в наших планах нет.

- Не могли бы рассказать нам о Ваших будущих планах? Намечаются ли у Вас какие-либо проекты?

- Сейчас я работаю над своим собственным сценарием и пока еще рано раскрывать детали этого проекта.

В ноябре прошлого года сообщалось о старте съемочного периода документального фильма «Поговори со мной, Маншук». Сценаристом выступил лауреат республиканских и международных кинофестивалей Евгений Лумпов.

«Поговори со мной, Маншук» внесет свою лепту в историю казахского кинематографа и увековечит память о храброй пулеметчице, воссоздав подлинный образ Героя Советского Союза», - сказал ранее Мансур Баймухамбетов.

По данным пресс-службы киностудии «Казахфильма», полное завершение работы над картиной планируется в конце мая.