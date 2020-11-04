Завершилась уборка зерновых культур в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области завершилась уборка зерновых культур. В настоящее время с полей на хлебоприемные предприятия области с урожая текущего года поступило 260 тысяч тонн зерна, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В области завершилась уборка зерновых культур. По информации управления сельского хозяйства ЗКО, убрано 228 тысяч гектаров. При средней урожайности 11,4 ц/га получено 260 тысяч тонн зерна, что на 18 тысяч тонн выше уровня прошлого года.

«На хлебоприемные пункты области поступило 260 тысяч тонн зерна, в том числе 82 тысячи тонн пшеницы 3 класса, порядка 100 тысяч тонн пшеницы 4 и 5 класса, а также ячменя и других зерновых культур около 20 тысяч тонн. Началась уборка масличных культур. С уборочной площади 116,2 тысячи гектаров убрано 113,6 тысяч гектаров (98%), при средней урожайности 5,1 ц/га получено 58 тысяч тонн продукции. Также в регионе завершилась уборка картофеля и овощебахчевых культур. Из 4081 гектара земель, при урожайности 140,9 ц/га, валовой сбор составил 57 511 тонн. Из 3331 гектара овощных культур, при урожайности 138,8 ц/га, собрано 46 243 тонн овощей, из 1716 гектаров бахчевых культур, при урожайности 141,1 ц/га, собрано 24218 тонн продукции», – сообщил заместитель руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Денис Умашев.

В уборочных работах были задействованы около 5 тысяч тракторов, 939 зерноуборочных комбайнов и другая сельскохозяйственная техника. На уборочные и осенне-полевые работы выделено 11 тысяч тонн удешевленного дизельного топлива по цене 167 тенге за литр.

«В области имеются 8 лицензированных хлебоприемных предприятий. Все элеваторы и ХПП соответствуют квалификационным требованиям. Общая емкость зернохранилищ составляет 514,8 тысяч тонн. В настоящее время на элеваторах области находится на хранении 151,1 тысяч тонн зерна, что составляет 29% от общей емкости. В регионе продолжаются уборочные работы масличных культур», – сказал Д.Умашев.