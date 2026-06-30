Завершилась реконструкция магистрального канала в Жамбылской области

Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации завершил реконструкцию ирригационных и дренажных систем Правобережного магистрального канала в Шуском районе Жамбылской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минводы и ирригации.

На сегодня объекты введены в эксплуатацию.

В рамках проекта проведена комплексная модернизация гидромелиоративной инфраструктуры, включая реконструкцию 69 км оросительных каналов, восстановление и модернизацию 241 гидротехнического сооружения, а также реконструкцию 17,5 км коллекторно-дренажной сети, что позволило существенно повысить надежность и эффективность системы водоснабжения орошаемых земель.

В результате коэффициент полезного действия оросительной сети увеличился до 44%, что позволит существенно сократить потери воды при транспортировке. Ежегодный объем экономии водных ресурсов при поливе составит до 12-14 млн кубометров. Реконструкция объекта обеспечила полноценное орошение 5 172 га сельскохозяйственных земель Конаевского, Дулатского и Балуан-Шолакского сельских округов Шуского района.

— Завершение реконструкции ирригационных и дренажных систем Правобережного магистрального канала является важным вкладом в повышение водной безопасности страны, рациональное использование водных ресурсов и развитие орошаемого земледелия в бассейне трансграничных рек. Реализация проекта создает благоприятные условия для повышения урожайности, увеличения доходов сельхозтоваропроизводителей и устойчивого развития аграрного сектора региона, — сообщил председатель Комитета водного хозяйства МВРИ РК Арсен Жаканбаев.

Ранее сообщалось, что на канале имени Каныша Сатпаева обновят 19 насосов для бесперебойной подачи воды.