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Завершено заседание Совета глав государств СНГ в Астане
14 Октября 2022, 14:36

Завершено заседание Совета глав государств СНГ в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил закрытым заседание Совета глав государств СНГ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поскольку процедура подписания документов завершена, мы имеем все основания заявить, что наше заседание было результативным, тем более что, кроме принятия документов, главы делегаций провели очень полезную, на мой взгляд, дискуссию по широкому спектру многопланового взаимодействия в рамках СНГ, а также по международной повестке дня», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент выразил уверенность, что высказанные при этом очень конструктивные предложения наряду с рассмотренными документами послужат дальнейшему развитию и совершенствованию сотрудничества на пространстве СНГ, что безусловно отвечает общим целям.

«Выражаю благодарность сотрудникам исполкома СНГ, нашим экспертам, всем органам СНГ, принимавшим непосредственное участие в подготовке и проведении заседания Совета глав государств, за совместную работу. Заседание Совета глав государств объявляю закрытым», - заключил Глава государства.

Сегодня в Астане в узком формате состоялось заседание Совета глав государств-участников СНГ. Главы делегаций приняли решение о председательстве в Содружестве в 2023 году, которое будет осуществляться Кыргызской Республикой, а сопредседательствовать – Республика Казахстан и Российская Федерация. Также была переименована должность исполнительного секретаря СНГ в должность Генерального секретаря СНГ.

В заседании Совета глав государств СНГ под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева участвовали лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана.


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