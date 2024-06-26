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    10:53, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    Завершено строительство 96 объектов в рамках проекта «Модернизация сельского здравоохранения»

    Строительство
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Жители регионов часто поднимают вопросы о недостаточности медицинских учреждений в сельской местности. Об этом сообщила заместитель Премьер-министра РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - В целом, для обеспечения сельчан качественной медпомощью по поручению Главы государства реализуется национальный проект «Модернизация сельского здравоохранения». В рамках проекта завершено строительство 96 объектов, продолжается строительство 321 объекта. В целом планируется довести их количество до 655 объектов, - сказала Тамара Дуйсенова. 

    Как отметила вице-премьер, в районах начата модернизация многопрофильных больниц, охватывающих несколько регионов, в областях строятся перинатальные центры, на республиканском уровне появляются центры по координации скорой медицинской помощи, оказанию телемедицинской консультации и лечению онкологических заболевании. 

    - На сегодняшний день, несмотря на дефицит бюджета, по поручению Премьер-министра из бюджета и резерва Правительства на эти цели выделяются необходимые средства. Этот вопрос находится под моим личным контролем. Еженедельно ведется мониторинг работ акиматов, - подчеркнула Тамара Дуйсенова. 

    Теги:
    Здравоохранение Село Правительство РК Медицина Строительство
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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