Завершено строительство 96 объектов в рамках проекта «Модернизация сельского здравоохранения»

Жители регионов часто поднимают вопросы о недостаточности медицинских учреждений в сельской местности. Об этом сообщила заместитель Премьер-министра РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент агентства Kazinform.

- В целом, для обеспечения сельчан качественной медпомощью по поручению Главы государства реализуется национальный проект «Модернизация сельского здравоохранения». В рамках проекта завершено строительство 96 объектов, продолжается строительство 321 объекта. В целом планируется довести их количество до 655 объектов, - сказала Тамара Дуйсенова.

Как отметила вице-премьер, в районах начата модернизация многопрофильных больниц, охватывающих несколько регионов, в областях строятся перинатальные центры, на республиканском уровне появляются центры по координации скорой медицинской помощи, оказанию телемедицинской консультации и лечению онкологических заболевании.