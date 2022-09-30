Завершено расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева, похитившего 14,5 млрд тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева и его доверенного лица Наханова, управляющего директора АО «НК «КазМунайГаз» Ибулла Серді и заместителя председателя правления АО «НК «QazaqGaz» Жанузак Тайыр, которые подозреваются в хищении государственных средств в особо крупном размере и легализации преступных доходов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Так, ими в 2019 году через подконтрольное ТОО «Азиягаз Чунджа» реализована преступная схема хищения средств национальной компании «Qazaq Gaz» (ранее КазТрансГаз) при поставках газа.

Похищенные средства в размере 14,5 млрд тенге в последующем легализованы под видом распределения и выплаты дивидендов от якобы законной предпринимательской деятельности.

Тем самым подозреваемые сокрыли и утаили подлинный характер совершенных неправомерных операций.

Причиненный ущерб в ходе расследования возмещен в полном объеме. Помимо этого, наложен арест на денежные средства в размере 38 млрд тенге и недвижимость стоимостью 4,2 млрд тенге.

Расследование в этой части окончено, материалы переданы на ознакомление участникам процесса.

При этом, в связи с неполучением результатов правовой помощи из Австрии, Латвии, Люксембурга, Молдовы, Таджикистана, ОАЭ и Эстонии продолжается следствие по другим эпизодам противоправной деятельности Боранбаева.

Параллельно агентством проводится работа по установлению и замораживанию зарубежных активов, купленных за счет незаконных доходов.

После поступления материалов от иностранных коллег будет дана соответствующая правовая оценка.

С 2010 года компании, аффилированные с Боранбаевым, экспортировали значительную часть производимого в Казахстане газа с концентрацией прибыли на зарубежных счетах, вопреки национальным интересам.

В результате следственных действий указанные объемы казахстанского газа с ежегодной стоимостью свыше 440 млн долларов США (207 млрд тенге) направлены для потребителей внутри страны и увеличения экспортного потенциала государства.