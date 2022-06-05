Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Завершено голосование на референдуме в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
5 Июня 2022, 21:00
Завершено голосование на референдуме в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –В 21:00 по времени Нур-Султана завершилось голосование на участках референдума во всех регионах страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее были завершены работы на 8 089 участках в 12 регионах страны, а также в 12 участках в 10 иностранных государствах.

В 21:00 завершено голосование в 1 858 участках в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Кызылординской областях. Также приостановили работу 5 участков за рубежом. Члены комиссии приступили к подсчету голосов.

В настоящее время голосование проходит только на 48 участках за рубежом.

Как сообщалось, по состоянию на 20:00 проголосовало 7 936 655 человек. Это составляет 67,65 % граждан, включенных в списки для голосования.


Конституция   Общество   Реформы Токаева   Референдум  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области