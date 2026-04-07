Завершено дисциплинарное разбирательство в отношении акима в Шымкенте

В ответ на официальный запрос Kazinform в ведомстве сообщили, что поводом для служебного расследования стали публикации в СМИ, связанные с действиями чиновника.

— Агентством в ходе мониторинга масс-медиа установлена публикация касательно действий акима Каратауского района города Шымкента Абаева А.Е. По данному факту в отношении указанного должностного лица возбуждено дисциплинарное дело и проведено служебное расследование. Материалы дисциплинарного дела рассмотрены на очередном заседании rомиссии по этике Агентства, — сообщил руководитель управления контроля деятельности местных госорганов Жасулан Тулаков.

По итогам заседания комиссия рекомендовала акиму Шымкента привлечь Алмаса Абаева к дисциплинарной ответственности за несоблюдение норм служебной этики и наложить на него взыскание в виде «предупреждения о неполном служебном соответствии».

Речь идет о дисциплинарной мере, которая применяется в случае выявления нарушений служебной этики и может повлиять на дальнейшую карьеру госслужащего.

Напомним, скандал разгорелся после видео в соцсетях, на котором мужчина, похожий на акима Каратауского района, наносит удары другому человеку на футбольном поле. После публикации ролика в акимате Шымкента заявили о начале служебной проверки и призвали не делать поспешных выводов.

Позже в Агентстве по делам государственной службы подтвердили возбуждение дисциплинарного дела и передачу материалов на рассмотрение комиссии по этике.