телерадиокомплекс президента РК
    23:11, 06 Апрель 2026 | GMT +5

    Завершено дисциплинарное разбирательство в отношении акима в Шымкенте

    Агентство по делам государственной службы завершило дисциплинарное разбирательство в отношении акима Каратауского района Шымкента Алмаса Абаева. Материалы рассмотрены комиссией по этике, окончательное решение остается за акимом города, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: freepik

    В ответ на официальный запрос Kazinform в ведомстве сообщили, что поводом для служебного расследования стали публикации в СМИ, связанные с действиями чиновника.

    — Агентством в ходе мониторинга масс-медиа установлена публикация касательно действий акима Каратауского района города Шымкента Абаева А.Е. По данному факту в отношении указанного должностного лица возбуждено дисциплинарное дело и проведено служебное расследование. Материалы дисциплинарного дела рассмотрены на очередном заседании rомиссии по этике Агентства, — сообщил руководитель управления контроля деятельности местных госорганов Жасулан Тулаков.

    По итогам заседания комиссия рекомендовала акиму Шымкента привлечь Алмаса Абаева к дисциплинарной ответственности за несоблюдение норм служебной этики и наложить на него взыскание в виде «предупреждения о неполном служебном соответствии».

    Речь идет о дисциплинарной мере, которая применяется в случае выявления нарушений служебной этики и может повлиять на дальнейшую карьеру госслужащего.

    Напомним, скандал разгорелся после видео в соцсетях, на котором мужчина, похожий на акима Каратауского района, наносит удары другому человеку на футбольном поле. После публикации ролика в акимате Шымкента заявили о начале служебной проверки и призвали не делать поспешных выводов.

    Позже в Агентстве по делам государственной службы подтвердили возбуждение дисциплинарного дела и передачу материалов на рассмотрение комиссии по этике.

    Регионы Казахстана Шымкент Госслужба
    Татьяна Корякина
