На акима Каратауского района Шымкента завели дисциплинарное дело

Поводом для разбирательств стало резонансное видео, распространившееся в социальных сетях. На кадрах мужчина, внешне похожий на акима Каратауского района Алмаса Абаева, несколько раз наносит удары другому мужчине на футбольном поле.

Редакция Kazinform направила официальный запрос в Агентство РК по делам государственной службы с просьбой сообщить, действительно ли на видео запечатлен Алмас Абаев, проводилась проверка после публикации ролика и какие выводы сделаны по ее итогам.

В агентстве подтвердили, что дело находится на рассмотрении.

— По доводам, указанным в запросе, в отношении акима Каратауского района Шымкента Абаева А.Е. возбуждено дисциплинарное дело и назначено служебное расследование. Материалы служебного расследования будут рассмотрены на заседании Комиссии по этике Агентства, — сообщил руководитель управления контроля деятельности местных государственных органов Жасулан Тулаков.

По его словам, комиссия по этике должна дать оценку действиям чиновника и определить, был ли допущен дисциплинарный проступок.

— Согласно пункту 20 Положения о Комиссии по этике уполномоченного органа по делам государственной службы, утвержденного приказом председателя Агентства от 21 октября 2016 года № 19, вопросы совершения дисциплинарного проступка государственным служащим, вида взыскания и иные вопросы определяются на заседании Комиссии по этике, где также будет дана оценка действиям должностного лица, — отметил руководитель управления.

Напомним, после публикации видео в акимате Шымкента сообщили о начале служебной проверки и призвали не делать поспешных выводов до ее завершения. Окончательное решение по инциденту должна принять комиссия по этике Агентства по делам госслужбы.