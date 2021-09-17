Завершение уборки урожая ожидается в начале октября – Минсельхоз РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершение уборки урожая ожидается в начале октября. По состоянию на 17 сентября т.г. убрано 14,1 млн га зерновых и зернобобовых культур, средняя урожайность составляет 9,2 ц/га, что на 22,8 % ниже уровня 2020 года (в прошлом году на аналогичную дату средняя урожайность составляла 11,9 ц/га), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Намолочено 13,0 млн тонн зерна, в т. ч. 10,4 млн тонн пшеницы.

Также собрано 197,8 тыс. тонн масличных культур, 2 142,7 тыс. тонн картофеля, овощных культур – 3 730,1 тыс. тонн, бахчевых культур – 2 581,3 тыс. тонн.

В основных зерносеющих регионах (Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях) убрано 10,6 млн га, что составляет 91,4% от их общей уборочной площади. При средней урожайности 8,4 ц/га намолочено 8,9 млн тонн.

Валовый сбор зерна ожидается в объеме 15,3 млн тонн, пшеницы – 10,5 млн тонн. При этом, согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, наличие зерновых и зернобобовых на 1 августа 2021 года в республике составило 3,5 млн тонн, из них пшеницы – 2,8 млн тонн. С учетом переходящего остатка прошлых лет к распределению будет подлежать около 18,8 млн тонн зерна, в том числе 13,3 млн тонн пшеницы.

Согласно расчетам, на внутреннее потребление требуется 7,6 млн тонн пшеницы, в том числе на продовольственные нужды – 3,0 млн тонн, фураж – 2,0 млн тонн, семена – 1,8 млн тонн, промышленную переработку – 0,8 млн тонн зерна. Экспортный потенциал пшеницы с учетом муки оценивается в объеме порядка 5,5-6 млн тонн.

Сельхозтоваропроизводителям оказывается соответствующая государственная поддержка в виде льготного кредитования, форвардного закупа сельхозпродукции, субсидирования приобретения минеральных удобрений, семян, пестицидов, частичного возмещения затрат при подаче поливной воды. В рамках программы инвестиционного субсидирования возмещается часть затрат при приобретении техники, создании объектов хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, строительстве теплиц и закладке садов, создании и расширении оросительных систем и др.

Для своевременного проведения уборочных работ сельхозтоваропроизводителям выделено 396,5 тыс. тонн льготного дизтоплива. По состоянию на 16 сентября 2021 года отгружено

247,5 тыс. тонн (62%). Цена топлива 156 тенге/литр (189,0 тыс. тенге/тонна) с НПЗ,

с учетом доставки операторов средняя цена в регионах составляет 177 тенге/литр.

Общая емкость хранения зерна в республике составляет 28,8 млн тонн, в том числе на хлебоприемных предприятиях 12,0 млн тонн, у сельхозтоваропроизводителей 16,8 млн тонн.

Уборочная кампания 2021 года проходит в штатном режиме. Все вопросы проведения уборки находятся под постоянным мониторингом, анализом и контролем Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.