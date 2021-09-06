Завершена третья фаза клинических испытаний вакцины QazVac

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Завершена 3-я фаза клинических испытаний казахстанской вакцины против коронавируса QazVac. Об этом сообщила на брифинге Службы центральных коммуникаций генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действительно, все клинические исследования завершены по третьей фазе. 9 июля собраны последние анализы. До конца июля провели обработку, статистический анализ огромного пласта данных. Участвовало три тысячи человек, параметров было достаточно большое количество. Заключительный отчет в конце июля подготовили по третьей фазе и по всему клиническому исследованию. Отчет был подан в наццентр экспертизы лекарственных средств и медизделий. В настоящее время он находится там на экспертизе, заключение мы пока не получили. Но, следуя нашему отчету, поскольку отчет готовился нашим Институтом, клинические исследования первой казахстанской вакцины QazVa прошли успешно и в случае одобрения нашего отчета НЦЭЛС, мы начали подготовку статьи в очередной ведущий высокорейтинговый журнал для того, чтобы показать успех казахстанской науки», – сказала Кунсулу Закарья.

По ее словам, статья будет отправлена в редакцию журнала после получения результатов экспертизы и, вероятно, будет опубликована в конце текущего или начале следующего года.

Кунсулу Закарья также отметила, что в высокорейтинговых журналах проверка данных проводится тщательно и долго, хотя, в условиях пандемии КВИ, возможно, статья будет опубликована в течение полугода.

Ранее в Минобразования и науки РК рассказали, как разрабатывалась казахстанская вакцина QazVac (QazCovid-in).

По данным ведомства, в марте 2020 года в Казахстане был зарегистрирован первый заболевший коронавирусом. 23 марта у заболевших взяли патологические материалы. Из материала был выделен вирус, идентифицированный как COVID-19, изучены его биологические свойства. Казахстанскими учеными началась разработка вакцины сразу же.

9 мая ученые разработали вакцину QazVac (QazCovid-in). Вакцина была изготовлена по безопасной технологии из убитого вируса с добавлением иммуностимулятора.

15 мая ВОЗ зарегистрировала ее в качестве кандидатной вакцины. Начались доклинические исследования вакцины на лабораторных животных.

В июне Национальный центр экспертизы лекарственных средств МЗ РК признал положительными результаты исследований.

В июле разработчики привились собственной вакциной QazVac (QazCovid-in).

17 сентября начались клинические исследования I фазы на 44 волонтерах. Вакцина показала высокую безопасность. Самочувствие волонтеров было отличным.

17 октября началась II фаза клинических исследований, в ней приняло участие 200 волонтеров. По итогам вакцина показала высокую иммуногенность и эффективность.

19 декабря Минздрав РК дал разрешение на III фазу клинических испытаний. 3000 человек стали волонтерами и привились вакциной QazVac (QazCovid-in). Состояние добровольцев удовлетворительное, жалоб не было, в крови появились необходимые защитные антитела.

В апреле 2021 года в Научно-исследовательском институте биологической безопасности вакцину QazCovid-in (QazVac) представили журналистам, а гендиректор НИИ Кунсулу Закарья рассказала о преимуществах казахстанской вакцины от коронавируса.