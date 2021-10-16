Завершена конференция с участием более 200 экспертов шести стран по вопросам межэтнического согласия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершила свою работу международная научно-практическая конференция «Межэтническое согласие на современном этапе: опыт и задачи на будущее». В ней приняли участие более 200 экспертов в области межэтнических отношений из Казахстана, России, Украины, Израиля, Болгарии, Узбекистана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

В конференции участие принимали и депутаты Мажилиса Парламента РК, представители Верховного суда, Генеральной прокуратуры, министерств национальной экономики, внутренних дел, образования и науки, институтов философии, политологии и религиоведения.

Сегодня работа конференции была посвящена использованию научно-экспертного потенциала в предупреждении конфликтов в мультикультурной среде, а также роли Ассамблеи народа Казахстана и средств массовой информации в укреплении общественного согласия.

В ходе секционных работ международные эксперты поделились опытом в сфере межэтнических отношений, отметили о способах урегулирования и конфликтной мобилизации в информационном пространстве, о креативном образовании в поликультурном обществе, а также остановились на политике идентичности и синтезе национальной и религиозной идентичности.

Отечественными экспертами были презентованы институциональные структуры и организации, которые осуществляют исследовательское, аналитическое и экспертное сопровождение в вопросах этнополитики. Участники подробно ознакомились с деятельностью Института прикладных этнополитических исследований и Ассоциации кафедр АНК.

Вместе с тем, поднимались вопросы о роли депутатской группы АНК и социальных проектах, реализуемых членами АНК в регионах, об укреплении гражданской идентичности и толерантности в современном обществе.

По итогам двухдневного обсуждения вопросов сферы межэтнических отношений участники Конференции приняли резолюцию, отражающую важные аспекты формирования, укрепления и эффективного решения проблемных вопросов в ходе реализации этнополитики.

В заключительной части конференции выступил аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, который подвел итоги конференции, поблагодарив всех участников за вклад в дело укрепления межэтнического мира и согласия.