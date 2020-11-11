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Завершен капитальный ремонт дороги к озеру Кольсай

11 Ноября 2020 18:13
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Завершен капитальный ремонт дороги к озеру Кольсай

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области дорожники завершили капитальный ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения «Кокпек –Кеген-Тюп-Жаланаш-Саты-Курметты-подъезд к озеру Кольсай» км 43-78. Движение на участке открыто в полном объеме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

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Капремонт участка протяженностью 34,1 км выполнялся генеральным подрядчиком - Консорциумом ТОО «Искер-Т», ТОО «Ивета Со». Авторский надзор осуществлялся компанией «TULPANKOM», технический - ТОО «Сапа СЗ».

За время реализации автодорожного проекта было выполнено порядка 200 тысяч кубических метров земляных работ, устройство более 160 тысяч кубометров нижнего слоя основания и более 280 тысяч квадратных метров верхнего слоя основания. Также дорожники выполнили устройство нижнего и верхнего слоев покрытия из крупнозернистого и мелкозернистого асфальта.

Сейчас подрядчиком производятся заключительные работы по обустройству дороги для сдачи объекта в эксплуатацию.

Проведение капитального ремонта на данном участке даст существенный толчок развитию туризма на Кольсайских озерах – популярном месте среди казахстанских и иностранных туристов.


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#Алматинская область   #Туризм   #Строительство   #Регионы   #Дороги  
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