18 Августа 2022 15:47

Завершают уборочную кампанию зерновых колосовых в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Хлебоуборочная кампания близится к завершению в Жамбылской области. Средняя урожайность зерновых колосовых фиксируется выше среднего, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в областном управлении сельского хозяйства, в Меркенском районе полностью убрали зерновые колосовые, которыми засеяно 56 677 гектаров площадей, из них 26 960 гектаров пшеницы и 29 717 гектаров ячменя. На полях работали 169 комбайнов.

«Объем валовой продукции составил 109 386 тонн, что является очень хорошим показателем. Урожайность этого года у меркенцев выше среднего по области и сверх запланированного. Намолочено по 19 центнеров на круг, а планировалось получить по 13 центнеров», - пояснили в ведомстве.

Средняя урожайность зерновых колосовых в Жамбылской области составляет 18 ц/га. Уборочные работы проходят во всех десяти районах Жамбылской области. Самыми последними присоединяются к жатве обычно Таласский и Жуалынский районы из-за погодно-климатических условий. В целом на полях почти тысячи крестьянских хозяйств работают 745 единиц техники.

Всего в этом году жамбылским аграриям предстоит убрать 370 тыс. га зерновых колосовых, из них 153,8 тыс. га пшеницы, 216,1 тыс. га ячменя. В ведомстве отмечают, что метеорологические условия этого лета, несмотря на жару, благоприятны для формирования и созревания зерна. Средняя урожайность зерновых колосовых выше среднегодовых показателей. В 2021 году средняя урожайность зерновых колосовых была 9 центнеров с гектара.

Жамбылская область является одним из традиционно сельскохозяйственных регионов страны. В этом году на полях жамбылских хозяйств высажены сельхозкультуры на 760 тыс. га, что больше на 9,2 тыс. га в сравнении с 2021 годом.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в Жамбылской области составляет более 4,6 млн га, в том числе пашни 781,8 тыс. га. Площадь орошаемых земель составляет 182,4 тыс. га, многолетних насаждений — 3,9 тыс. га, сенокосов — 123,5 тыс. га. Пастбища занимают большую часть земель сельскохозяйственного назначения – 3,5 млн га.