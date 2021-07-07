Завершается строительство жилья для пострадавших от пожара в Риддере

РИДДЕР.КАЗИНФОРМ - В Риддере завершается строительство 32 домов для пострадавших от весеннего пожара. А погорельцам начали выплачивать компенсационные выплаты, сообщает пресс-служба акимата ВКО.

В ходе рабочей поездки в город Риддер аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов в первую очередь посетил новый микрорайон «Ботаника», где почти завершилось строительство 32 домов для погорельцев, пострадавших от крупного лесного пожара.

В настоящее время в нескольких домах продолжаются отделочные работы, одновременно проводится благоустройство и асфальтирование дорог, скоро подключат воду и электроэнергию.

По плану первые жильцы должны заехать в новое жилье уже 18 июля, остальные – к 15 августа. Все дома сдаются под ключ, в каждом будут установлены кухонные гарнитуры. И даже те горожане, у кого были небольшие домики, получат просторное жилье по 80 квадратных метров.

В ходе встречи с риддерцами глава региона сообщил, что работа комиссии по подсчету ущерба от пожара закончена и уже с 7 июля люди начнут получать компенсационные выплаты.

Также он побеседовал с многодетными семьями. Женщины выразили сожаления по поводу комментариев неизвестных, которые в интернете писали о том, что дома, якобы, строятся некачественно. На самом деле строители работают на совесть, отметили многодетные матери. Более того, будущим жильцам разрешили посещать стройплощадки и высказывать пожелания. В подтверждение жители города показали свои новые дома и пригласили Даниала Ахметова на новоселье.

«На сегодняшний день в Риддере в очереди на получения жилья стоят 45 многодетных семей, 20 из них уже в этом году обретут свою крышу над головой. Просторные дома для них строятся также в микрорайоне «Ботаника», - прокомментировал глава региона.

Позже он ознакомился с ходом вакцинации в городе. В Риддере работают 10 стационарных и один передвижной прививочный пункт. Все они функционируют даже в праздничные и выходные дни, поскольку на услугу возрос спрос.

«В Восточно-Казахстанской области прививки получили 100% медицинских работников и представителей силовых структур. В соответствии с постановлением главного санитарного врача республики, сейчас вакцинация активно идёт среди студентов и педагогов, а также граждан, работающих в сфере обслуживания», - сообщил местным СМИ Д.Ахметов.

Напомним, огонь разбушевался 10 мая в 13 часов 55 минут в Восточном Казахстане, на административной территории города Риддера, в поселке Лесхоз, с возгорания травы, которая перекинулась на лес.

В результате ветра, достигавшего порывов до 20 м/с, на пяти улицах огнем уничтожен 31 дом, 5 легковых автомобилей и на 7 участках хозпостройки, а также помещение СТО. В ходе пожара погибла пожилая женщина, 1948 года рождения, и пострадало двое мужчин, 1949 и 1980 года рождения.

Постановлением акима Риддера была объявлена чрезвычайная ситуация местного масштаба.

11 мая в 18 часов 20 минут пожар был локализован на площади 287,4 га

Глава государства Касым-Жомарт Токаев взял на контроль обеспечение помощи погорельцам.