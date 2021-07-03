Завершается строительство самого крупного в СНГ сервисного центра по обслуживанию сельхозтехники в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Швейцарская компания Eurasia Group AG – национальный дилер ведущего мирового производителя сельхозтехники John Deere, а также дилер JCB, Grimme, Lindsay в Республике Казахстан, является крупнейшим поставщиком комплексных решений для сельского хозяйства в стране.

Поверив в развитие свободной экономики и демократических процессов, группа немецких и швейцарских инвесторов вложила около $65 млн прямых инвестиций с 2002 года, создав более 400 рабочих мест, открыв 14 представительств в Казахстане, 14 складов на сумму более $15 млн, 6 специализированных мастерских, а также не имеющий аналогов отдел агроменеджмента, чтобы обеспечить фермеров новейшими технологическими решениями и продуктами для цифровизации сельского хозяйства, позволяющими увеличивать производительность, снижать расходы, контролировать производственные процессы и производить продукцию наивысшего качества.

20% посевных площадей республики засеваются посевными комплексами и более 25% - убираются комбайнами «Джон Дир». За два года плотной работы в направлении цифровизации сельского хозяйства Казахстана компания оцифровала 2,3 млн га сельскохозяйственных земель!

Техника, поставляемая Eurasia Group AG, оказывает минимальное воздействие на природу и окружающую среду, сокращая вредные выбросы, снижая применение гербицидов, используя полный потенциал семян и удобрений, минимально воздействуя на почву, делая производство продукции экономически выгодным, независимо от погодных условий.

В июле 2021 года в Кокшетау будет сдан в эксплуатацию крупнейший в СНГ дилерский центр «Джон Дир» на 10 га площадью 13000 кв. м, построенный Eurasia Group AG, который обеспечит бесперебойную поставку запасных частей, капитальный ремонт и восстановление техники, бывшей в употреблении, а крупнейший обучающий центр сделает новейшие технологии более доступными как для фермеров, так и для молодых специалистов в области сельского хозяйства.

Представителем швейцарской компании Eurasia Group AG в Казахстане является ТОО «Евразия Групп Казахстан».

Миссия компании звучит: «Мы кормим мир!»