Завершается строительство модульной инфекционной больницы в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В новой модульной больнице, рассчитанной на 200 коек, будут размещать пациентов с коронавирусной инфекцией. Работы по возведению больницы выполнены на 95%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Еженедельно в ЗКО отмечается рост заболеваемости населения COVID-19, в среднем на 59%. С 1 по 12 ноября, по данным санэпидемиологов, зарегистрировано 358 случаев коронавирусной инфекции, из них с симптомами - 140, без симптомов - 218 случаев. Всего, с марта 2020 года в области зарегистрировано 7 382 случая заболевания коронавирусом, выздоровели 6937 человек (94%), умерли 128 западноказахстанцев.

«Мы увеличили количество лабораторий для того, чтобы выявлять коронавирусную инфекцию у жителей области на ранней стадии. Сейчас функционирует 8 лабораторий мощностью до 2750 исследований в сутки. В сутки проводятся от 1200 до 1600 исследований. В области функционируют 7 инфекционных стационаров, на данный момент загруженность инфекционных коек составляет 33,2%», – сказал аким ЗКО Гали Искалиев.

По словам акима, в ЗКО сформирован резерв коек в количестве 2028 штук (1253 - инфекционных, 775 - карантинных). Сейчас завершается строительство быстровозводимой модульной инфекционной больницы, где получать качественное лечение от коронавируса смогут одновременно 200 пациентов. Работы по строительству выполнены на 95%.

Гали Искалиев отметил, что медорганизации области оснащены необходимым количеством оборудования. Дефицита медицинских работников в регионе на сегодня нет. Увеличено количество бригад скорой помощи до 83 транспортных средств, при поликлиниках созданы 123 мобильные бригады. Дополнительно закуплено 37 единиц санитарного автотранспорта и 9 передвижных медицинских комплексов для районов области. В аптечной сети и медорганизациях ЗКО сформирован двухмесячный неснижаемый запас лекарственных средств. Создан стабилизационный фонд по 25 наименованиям лекарств.

Активную помощь в борьбе с пандемией оказывают волонтеры области. Как известно, 2020 год был объявлен Годом волонтера. Ранее люди по-разному понимали суть волонтерской работы и порой скептически относились к волонтерскому движению.

«Как отметил Президент страны Касым-Жомарт Токаев, волонтерство – это форма выражения патриотизма и служения обществу. В период пандемии за небольшое время волонтерское движение набрало значительные обороты, сплотив вокруг себя граждан с самыми благими намерениями. Объявление Главой государства Года волонтера сыграло ключевую роль в борьбе с угрозой и в оказании поддержки населению. В регионе разработан сайт Volonteer07.kz, где зарегистрированы сейчас порядка 10 тысяч волонтеров. Волонтеры провели более 18 тысяч мероприятий, в том числе участвуя во всех мероприятиях по борьбе с COVID-19», – пояснил аким ЗКО.