Завершается самый масштабный протест коренных народов в истории Новой Зеландии

Демонстрация у парламента 19 ноября подводит итог хикои («марш», или «длинное пешее путешествие» в переводе с языка маори) — мирного протеста, который проходит в течение девяти дней по всей стране.

Делегацию к зданию парламента, где рассматривался законопроект, возглавила королева маори Нга Вай Хоно и те По. Многие протестующие оделись в цвета флага маори.

Этот хикои — крупнейший в истории коренного народа. Он превзошел самый известный марш 1975-го года, когда 5 тысяч человек прошли через весь Северный остров в знак протеста против потери земли и прав маори. Предыдущий большой хикои в 2004 году собрал около 20 тысяч человек, выступающих против национализации береговой полосы и морского дна.

В этот раз маори протестуют против законопроекта, который был внесен входящей в правящую коалицию либертарианской партией Act Political (ACT).

Документ подразумевает новую интерпретацию Договора Вайтанги — соглашения, которое британские колонизаторы и вожди нескольких племен маори подписали в 1840-м году и которое считается основополагающим документом сегодняшней Новой Зеландии.

В договоре всего три статьи. В первой вожди уступают суверенность британской короне, вторая гарантирует право собственности (в том числе на землю) для всех людей в Новой Зеландии, а третья обещает защиту, права и привилегии субъектов Британии для новозеландцев.

Договор составлен на двух языках — английском и маори. Однако в письменном языке маори в XIX веке не было точного перевода для некоторых английских слов, в том числе «суверенность» и «право собственности», и это открыло возможность для разных интерпретаций договора.

Авторы нового законопроекта полагают, что он необходим, чтобы отразить реальность, в которой Новая Зеландия состоит не только из маори и британских колонизаторов, а является многонациональной страной.

Критики законопроекта считают, что документ, открывая для интерпретации приципы Договора Вайтанги, ставит под угрозу легитимность коренного населения в Новой Зеландии.

Напомним, сегодня в стамбульском порту Амбарлы прошла акция протеста против отправки грузов в Израиль.

Массовые протесты прошли в Валенсии: участники требуют отставки главы региона.