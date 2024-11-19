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    17:18, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Акция протеста в порту Стамбула: активисты требуют прекратить поставки в Израиль

    В стамбульском порту Амбарлы прошла акция протеста против отправки грузов в Израиль. Организатором мероприятия стал «Комитет действий за Палестину», который обвинил турецкие власти в содействии поставкам военных материалов, несмотря на публичные заявления о разрыве торговых связей с Израилем, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Акция протеста в порту Стамбула: активисты требуют прекратить поставки в Израиль
    Фото: www.gazeteduvar.com.tr

    Согласно заявлению активистов, опубликованному изданием Evrensel, через турецкие порты продолжается транспортировка материалов, которые могут быть использованы в военных целях. Среди таких грузов упоминаются сталь, авиационное топливо и цемент. Протестующие утверждают, что эти поставки поддерживают израильские действия против палестинского народа.

    — Мы не можем стоять в стороне, пока через наши порты перевозятся материалы, которые усиливают оккупацию и угнетение, — говорится в заявлении Комитета.

    Участники акции призвали правительство Турции к решительным действиям, включая: прекращение всех поставок в Израиль, запрет на проход израильских судов через территориальные воды Турции и введение полного эмбарго на Израиль.

    Протестующие также заявили, что подобные акции продолжатся до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

    Акция протеста в порту Стамбула: активисты требуют прекратить поставки в Израиль
    Фото: www.gazeteduvar.com.tr

    Отношения между Турцией и Израилем остаются напряженными, несмотря на недавние попытки нормализации. Турецкие власти неоднократно заявляли о своей поддержке палестинского народа и критиковали действия Израиля в секторе Газа. Однако оппозиционные активисты и правозащитники утверждают, что торговые и логистические связи между странами продолжаются.

    Ранее мы писали о том, что Турция официально опровергла сообщения о продолжающейся торговле с Израилем. Согласно заявлению Центра по борьбе с дезинформацией при президенте страны, со 2 мая 2024 года Турция полностью прекратила все экспортные и импортные операции с Израилем.

    Теги:
    Турция В мире Транспорт Протесты в мире Ближний Восток Мировые новости
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
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