Акция протеста в порту Стамбула: активисты требуют прекратить поставки в Израиль

Согласно заявлению активистов, опубликованному изданием Evrensel, через турецкие порты продолжается транспортировка материалов, которые могут быть использованы в военных целях. Среди таких грузов упоминаются сталь, авиационное топливо и цемент. Протестующие утверждают, что эти поставки поддерживают израильские действия против палестинского народа.

— Мы не можем стоять в стороне, пока через наши порты перевозятся материалы, которые усиливают оккупацию и угнетение, — говорится в заявлении Комитета.

Участники акции призвали правительство Турции к решительным действиям, включая: прекращение всех поставок в Израиль, запрет на проход израильских судов через территориальные воды Турции и введение полного эмбарго на Израиль.

Протестующие также заявили, что подобные акции продолжатся до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

Фото: www.gazeteduvar.com.tr

Отношения между Турцией и Израилем остаются напряженными, несмотря на недавние попытки нормализации. Турецкие власти неоднократно заявляли о своей поддержке палестинского народа и критиковали действия Израиля в секторе Газа. Однако оппозиционные активисты и правозащитники утверждают, что торговые и логистические связи между странами продолжаются.

Ранее мы писали о том, что Турция официально опровергла сообщения о продолжающейся торговле с Израилем. Согласно заявлению Центра по борьбе с дезинформацией при президенте страны, со 2 мая 2024 года Турция полностью прекратила все экспортные и импортные операции с Израилем.