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    20:51, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    Завершается реконструкция затопленного участка автодороги «Атырау – Уральск»

    Завершается реконструкция затопленного участка автодороги «Атырау – Уральск»
    Фото: Оперативный штаб по ЧС Атырауской области

    На 44 километре автодороги республиканского значения «Атырау – Уральск» завершено 80% работ по восстановлению дороги, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

    Реконструкция автодороги «Атырау-Уральск» началась неделю назад. До полного завершения этого участка дороги осталось около 10 метров.

    - Восстановительные работы выполняются таким образом, чтобы транспорт мог одновременно проезжать по двум полосам движения. После того, как дорога будет временно восстановлена и введена в эксплуатацию, легковые автомобили смогут беспрепятственно проезжать по трассе. В целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения автотранспортных средств автодорога будет введена в эксплуатацию в течение двух дней, - рассказал начальник отдела эксплуатации и безопасности Атырауского областного филиала АО «Казавтожол» Еркен Шералиев.

    По его словам, сейчас на всех участках организовано круглосуточное дежурство. В работах по временному восстановлению размытого участка дороги задействованы 23 единицы техники и 30 человек.

    Кроме того, на 56 км этой дороги ведутся работы по установке и укреплению дамб с целью остановки воды, проходящей над дорогой.

    Работы по восстановлению автодороги «Атырау-Уральск» выполняются Атырауским областным филиалом АО «КазАвтоЖол» и генеральным подрядчиком компанией «Кажсервис».

    Теги:
    Дороги Атырауская область Регионы Строительство Паводки в Казахстане Паводки Ремонт дорог
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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