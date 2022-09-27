Завершается реконструкция 10 км трассы M-38 в Павлодарской области
Подрядной организацией в полном объеме завершено устройство верхнего слоя покрытия асфальта. В настоящее время ведутся остаточные работы по обустройству дороги. Дорожники подключают освещение, наносят дорожную разметку, устанавливают барьерное ограждение и дорожные знаки.
Кроме того, для удобства пользователей автодорог вдоль данного участка дороги будет обустроен новый санитарно-гигиенический узел.
Только в прошлом месяце в рамках реконструкции в эксплуатацию были сданы ряд участков автодорог республиканского значения. К примеру, в Костанайской области строительно-монтажные работы завершили на 24 км автодороги «Костанай-Карабутак» (км 459-484). В Алматинской области в эксплуатацию ввели 27 км трассы «Ушарал-Достык» (км 3-30).
Кроме того, национальным оператором автодорог республиканского значения продолжаются работы в рамках капитального и среднего ремонта.
С начала года отремонтировано 22 автодорожных объекта общей протяженностью 262 км.
Работы в рамках дорожно-строительного ремонта продолжаются.
Фото: qaj.kz