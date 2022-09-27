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    15:38, 27 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Завершается реконструкция 10 км трассы M-38 в Павлодарской области

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - До конца октября 2022 года планируется ввести в эксплуатацию 10 км автодороги республиканского значения M-38 (участок трассы Павлодар-Семей, км 422-432). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КазАвтоЖол.

    Подрядной организацией в полном объеме завершено устройство верхнего слоя покрытия асфальта. В настоящее время ведутся остаточные работы по обустройству дороги. Дорожники подключают освещение, наносят дорожную разметку, устанавливают барьерное ограждение и дорожные знаки.

    Кроме того, для удобства пользователей автодорог вдоль данного участка дороги будет обустроен новый санитарно-гигиенический узел.

    Только в прошлом месяце в рамках реконструкции в эксплуатацию были сданы ряд участков автодорог республиканского значения. К примеру, в Костанайской области строительно-монтажные работы завершили на 24 км автодороги «Костанай-Карабутак» (км 459-484). В Алматинской области в эксплуатацию ввели 27 км трассы «Ушарал-Достык» (км 3-30).

    Кроме того, национальным оператором автодорог республиканского значения продолжаются работы в рамках капитального и среднего ремонта.

    С начала года отремонтировано 22 автодорожных объекта общей протяженностью 262 км.

    Работы в рамках дорожно-строительного ремонта продолжаются.


    Фото: qaj.kz




    Теги:
    Павлодарская область Дороги Строительство
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