Завершается реконструкция 10 км трассы M-38 в Павлодарской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - До конца октября 2022 года планируется ввести в эксплуатацию 10 км автодороги республиканского значения M-38 (участок трассы Павлодар-Семей, км 422-432). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КазАвтоЖол.

Подрядной организацией в полном объеме завершено устройство верхнего слоя покрытия асфальта. В настоящее время ведутся остаточные работы по обустройству дороги. Дорожники подключают освещение, наносят дорожную разметку, устанавливают барьерное ограждение и дорожные знаки.

Кроме того, для удобства пользователей автодорог вдоль данного участка дороги будет обустроен новый санитарно-гигиенический узел.

Только в прошлом месяце в рамках реконструкции в эксплуатацию были сданы ряд участков автодорог республиканского значения. К примеру, в Костанайской области строительно-монтажные работы завершили на 24 км автодороги «Костанай-Карабутак» (км 459-484). В Алматинской области в эксплуатацию ввели 27 км трассы «Ушарал-Достык» (км 3-30).

Кроме того, национальным оператором автодорог республиканского значения продолжаются работы в рамках капитального и среднего ремонта.

С начала года отремонтировано 22 автодорожных объекта общей протяженностью 262 км.

Работы в рамках дорожно-строительного ремонта продолжаются.

Фото: qaj.kz







