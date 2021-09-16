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    18:06, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Завершается работа над ТЭО газификации ТЭЦ-2 в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По проекту модернизация Алматинской ТЭЦ-2 проектным институтом АО «КазНИПИЭнергопром» завершается детализация ТЭО, и планируется получение положительного заключения до конца 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщалось, дочерними компаниями АО «Самрук-Энерго» продолжается работа по реализации инвестиционных проектов в городе Алматы и Алматинской области в рамках исполнения поручения Первого Президента РК – Елбасы, Н.А. Назарбаева, а также поручений Президента РК Касым-Жомарта Токаева, озвученных в Послании народу Казахстана 1 сентября 2021 года.

    Компаниями АО «Самрук-Энерго» в Алматы, помимо газификации ТЭЦ-2, ведется работа по проекту «Реконструкция Алматинской ТЭЦ-3 на базе ПГУ с увеличением мощности станции до 450 МВт». По Алматинской ТЭЦ-3, помимо перевода на газ, планируется работа станции в манёвренном режиме в целях покрытия пиковых нагрузок потребления в городе Алматы и Алматинской области.

    Работы по разработке ТЭО проекта с получением положительного заключения госэкспертизы планируется завершить до конца второго квартала 2022 года.

    Кроме того, в рамках газификации Алматинского энергокомплекса предусмотрен проект «Расширение ТЭЦ-1 со строительством ПГУ мощностью 200-250 МВт». В рамках проекта планируется расширение Алматинской ТЭЦ-1 со строительством ПГУ мощностью 200-250 МВт для обеспечения надежности теплофикации и электрофикации города Алматы. Работы по разработке ТЭО проекта планируется завершить до конца 3 квартала 2022 года. Как известно, с 2017 года данная станция работает на газовом топливе.

    Реализация вышеуказанных проектов позволит обеспечить снижение выбросов вредных веществ из энергоисточников АО «АлЭС» в атмосферу Алматинского региона с 50,4 до 6,7 тысячи тонн в год.



    Теги:
    Послание Президента-2021 Энергетика Алматинская область Алматы Экономика Газификация
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