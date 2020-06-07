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вчера 20:34
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Завернутого в полотенце новорожденного ребенка нашли в Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полиция Туркестанской области установила и задержала мать брошенного новорожденного ребенка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.
« 07 июня примерно в 10:00 в дежурную часть Сайрамского РУП поступило сообщение от местного жителя о том, что на одной из улиц с. Аксукент найден плачущий младенец, завернутый в полотенце», - говорится в сообщении.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе с начальником Сайрамского РУП. По указанному адресу полицейские обнаружили новорожденного, родившегося около 4-5 часов назад, ростом примерно 50 см. Ребенка сразу же доставили в центральную районную больницу. Состояние его здоровья хорошее.
Данный факт зарегистрирован в Сайрамском РУП по ст. 119 УК РК «Оставление в опасности». Полицейские в течение нескольких часов установили и задержали мать младенца.
Отмечается, в отношении нее проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства случившегося.
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