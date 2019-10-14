Заведующую детсадом подозревают в получении взятки в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Заведующая ГККП «Қобыланды бөбекжай балабақшасы» в Туркестанской области подозревается в получении взятки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

Антикоррупционной службой Туркестанской области начато досудебное расследование в отношении заведующей ГККП «Қобыланды бөбекжай балабақшасы» по подозрению в получении взятки.

Она подозревается в получении взятки в сумме 200 тыс. тенге от гражданина за его трудоустройство на работу в качестве воспитателя.

Досудебное расследование продолжается.

Окончательное решение в отношении подозреваемой, с определением степени ее виновности, будет вынесено судом.