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Заведующую детсадом подозревают в получении взятки в Туркестанской области

14 Октября 2019 13:35
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Заведующую детсадом подозревают в получении взятки в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Заведующая ГККП «Қобыланды бөбекжай балабақшасы» в Туркестанской области подозревается в получении взятки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

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Антикоррупционной службой Туркестанской области начато досудебное расследование в отношении заведующей ГККП «Қобыланды бөбекжай балабақшасы» по подозрению в получении взятки.

Она подозревается в получении взятки в сумме 200 тыс. тенге от гражданина за его трудоустройство на работу в качестве воспитателя.

Досудебное расследование продолжается.

Окончательное решение в отношении подозреваемой, с определением степени ее виновности, будет вынесено судом.

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Ключевые слова: Туркестанская область, Коррупция,
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