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Заведующую детсадом подозревают в получении взятки в Туркестанской области
14 Октября 2019 13:35
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ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Заведующая ГККП «Қобыланды бөбекжай балабақшасы» в Туркестанской области подозревается в получении взятки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.
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Антикоррупционной службой Туркестанской области начато досудебное расследование в отношении заведующей ГККП «Қобыланды бөбекжай балабақшасы» по подозрению в получении взятки.
Она подозревается в получении взятки в сумме 200 тыс. тенге от гражданина за его трудоустройство на работу в качестве воспитателя.
Досудебное расследование продолжается.
Окончательное решение в отношении подозреваемой, с определением степени ее виновности, будет вынесено судом.
Ключевые слова: Туркестанская область, Коррупция,
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