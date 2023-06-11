АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заведено уголовное дело по факту ЧС в области Абай. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Расследование ведется по статье «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Статья, по которой ведется следствие, предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет.

«Я думаю, что здесь круг ответственных лиц будет достаточно широкий. Вероятнее всего, это могут быть и сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, и Комитета лесного хозяйства, и все те лица, которые по своим обязанностям, по своей должности отвечали за пожарную безопасность в данном регионе, непосредственно в данной местности и в лесном хозяйстве, в котором произошел этот пожар», - поделился своим мнением в интервью телеканалу Jibek Joly юрист Серик Беркамалов.