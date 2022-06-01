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Заведено 19 уголовных дел за распространение ложных сведений по январским событиям
1 Июня 2022 21:24

Заведено 19 уголовных дел за распространение ложных сведений по январским событиям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В МВД еще раз призвали граждан доверять только официальным и проверенным источникам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Зарегистрировано 19 уголовных дел по ст. 274 УК по распространению заведомо ложной информации, три дела направлено в суд», - сказал Санжар Адилов.

«Органы внутренних дел продолжают работу по обеспечению законности и правопорядка в стране. Прилагаются все усилия для возмещения ущерба гражданам, пострадавшим в ходе январских событий», - подчеркнул Санжар Адилов.

Ранее сообщалось, что в производстве следователей органов внутренних дел находится 758 уголовных дел. Основная нагрузка легла на следователей города Алматы, где расследуется 560 дел.

В МВД отмечают, что именно в южной столице организаторы массовых беспорядков целенаправленно вовлекали в эти процессы большое количество людей, способствуя совершению краж, грабежей и хищению оружия.


Автор:
Корреспондент
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