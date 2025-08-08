РУ
    12:51, 08 Август 2025 | GMT +5

    Зауреш Акашева завоевала «бронзу» на турнире по настольному теннису в США

    Представительница команды Казахстана по настольному теннису стала третьей на международном турнире по настольному теннису WTT Feeder в Спокане (США), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Фото: НОК РК

    Она завоевала бронзовую медаль в женском парном разряде.

    Акашева на турнире в этой дисциплине выступала в паре с Анной Тофант из Словении.

    Ранее в Алматы завершился крупный международный турнир по настольному теннису WTT Youth Contender. Команда Казахстана завоевала на нем семь наград. 

    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
