12:51, 08 Август 2025 | GMT +5
Зауреш Акашева завоевала «бронзу» на турнире по настольному теннису в США
Представительница команды Казахстана по настольному теннису стала третьей на международном турнире по настольному теннису WTT Feeder в Спокане (США), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Она завоевала бронзовую медаль в женском парном разряде.
Акашева на турнире в этой дисциплине выступала в паре с Анной Тофант из Словении.
Ранее в Алматы завершился крупный международный турнир по настольному теннису WTT Youth Contender. Команда Казахстана завоевала на нем семь наград.