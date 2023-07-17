Затянувшийся ремонт детской областной больницы прокомментировали в костанайском облздраве

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Начавшийся в 2020 году капитальный ремонт детской областной больницы сегодня никак не завершится. Сейчас идут судебные тяжбы между управлением здравоохранения и подрядной организацией, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя областного управления здравоохранения Данияра Джандаева.

Детская областная больница временно располагается сейчас в модульном центре, который во время пандемии был введен в эксплуатацию как инфекционный центр.

Само основное здание областной детской больницы по Быковского на капитальном ремонте с 2020 года.

«По ремонту основного корпуса детской областной больницы по Быковского. На сегодняшний день судебные тяжбы с подрядной организацией продолжаются. До сих пор от подрядной организации не представлено ни одной исполнительной документации, которая позволила бы завершить корректировку данного капремонта по ценам 2023 года. Я надеюсь, в ближайшее время данный вопрос разрешится, чтобы уже завершить капитальный ремонт»,- отметил глава управления здравоохранения Джандаев.

По данным управления, 10 мая 2023 года специализированным межрайонным экономическим судом Костанайской области было принято исковое заявление и возбуждение гражданского дела по расторжению договора.

«16 июня 2023 года судьей Специализированного межрайонного экономического суда Костанайской области Танирберген А.Т. вынесено решение:

Иск КГП «Костанайская областная детская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области» к ТОО «Вершина» о расторжении договора о государственных закупках за № 285 от 21 июля 2020 года, понуждении ответчика к передаче исполнительно-технической документации на объем выполненных строительно-монтажных работ, удовлетворить. Расторгнуть договор о государственных закупках за № 285 от 21 июля 2020 года, заключенный между КГП «Костанайская областная детская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области» и ТОО «Вершина». Обязать ТОО «Вершина» передать КГП «Костанайская областная детская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области» всю исполнительно-техническую документацию (на сумму оплаченных актов выполненных работ)», - дополнили в облздраве.

В настоящее время заказчик в лице управления ожидает вступления в законную силу решения суда от 16 июня 2023 года.