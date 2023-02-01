Затянулась газификация северных и восточных регионов – Роман Скляр

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра Роман Скляр раскритиковал работу Министерства энергетики и поручил ускорить снабжение «голубым топливом», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Также совместно с «КазМунайГазом» в целях внутреннего обеспечения сжиженным газом надо оперативно решить имеющиеся вопросы по новому ГПЗ в Жанаозене и приступить к его строительству. Министерству совместно с QazaqGaz необходимо в текущем году обеспечить 60%-ый уровень газификации страны», - сказал на заседании коллегии Минэнерго Роман Скляр.

Вице-Премьер-Министра также заявил о том, что затянулись вопросы газификации северных и восточных регионов.

Министерству совместно с Самрук-Казына Роман Скляр поручил ускорить решение данного вопроса. По его словам, решение должно быть принято в первом полугодии текущего года.