Затронут ли новые ограничения в Египте туристов

Начиная с 4 апреля, в течение следующего месяца эти заведения должны будут закрываться в 21:00 по местному времени.

В число «исключительных мер», введенных египетским правительством, также входит приглушение уличного освещения и придорожной рекламы, а также возвращение многих к работе из дома на один день в неделю в апреле.

Правительство заявило, что отели и туристические достопримечательности будут освобождены от мер по энергосбережению.

Однако несколько отелей в Каире, сообщили, что приобрели генераторы на случай отключения электроэнергии и будут держать свои рестораны открытыми для гостей независимо от времени закрытия других заведений.

Египет особенно сильно пострадал от конфликта на Ближнем Востоке и фактической блокады Ормузского пролива, ключевого морского пути для нефти и сжиженного природного газа.

Мировые цены на нефть резко выросли с тех пор, как поставки по водному пути практически полностью прекратились, и есть опасения, что это может иметь негативные последствия для цен на продукты питания, лекарства и другие товары.

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули заявил, что расходы на бензин в стране с января выросли более чем вдвое, достигнув в марте 2,5 млрд долларов.

В связи с этим правительство уже повысило стоимость проезда в общественном транспорте. .

Ранее сообщалось, что в Австралии общественный транспорт станет бесплатным, чтобы стимулировать людей не пользоваться автомобилями, поскольку цены на топливо резко выросли из-за конфликта на Ближнем Востоке.