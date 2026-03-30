    15:20, 30 Март 2026 | GMT +5

    Затронут ли новые ограничения в Египте туристов

    Магазинам, ресторанам и кафе в Египте предписано закрываться раньше обычного в рамках временных мер по борьбе с резким ростом цен на энергоносители, вызванным конфликтом на Ближнем Востоке, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС

    Фото: Anadolu

    Начиная с 4 апреля, в течение следующего месяца эти заведения должны будут закрываться в 21:00 по местному времени. 

    В число «исключительных мер», введенных египетским правительством, также входит приглушение уличного освещения и придорожной рекламы, а также возвращение многих к работе из дома на один день в неделю в апреле.

    Правительство заявило, что отели и туристические достопримечательности будут освобождены от мер по энергосбережению.

    Однако несколько отелей в Каире, сообщили, что приобрели генераторы на случай отключения электроэнергии и будут держать свои рестораны открытыми для гостей независимо от времени закрытия других заведений.

    Египет особенно сильно пострадал от конфликта на Ближнем Востоке и фактической блокады Ормузского пролива, ключевого морского пути для нефти и сжиженного природного газа.

    Мировые цены на нефть резко выросли с тех пор, как поставки по водному пути практически полностью прекратились, и есть опасения, что это может иметь негативные последствия для цен на продукты питания, лекарства и другие товары. 

    Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули заявил, что расходы на бензин в стране с января выросли более чем вдвое, достигнув в марте 2,5 млрд долларов. 

    В связи с этим правительство уже повысило стоимость проезда в общественном транспорте. .

    Ранее сообщалось, что в Австралии общественный транспорт станет бесплатным, чтобы стимулировать людей не пользоваться автомобилями, поскольку цены на топливо резко выросли из-за конфликта на Ближнем Востоке. 

    Жулдыз Атагельдиева
