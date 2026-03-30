    11:20, 30 Март 2026 | GMT +5

    В двух австралийских штатах общественный транспорт будет бесплатным, чтобы стимулировать людей не пользоваться автомобилями, поскольку цены на топливо резко выросли из-за конфликта на Ближнем Востоке, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС

    Австралия вводит бесплатный проезд на фоне конфликта на Ближнем Востоке
    Фото: ABC News

    В столице штата Виктория, Мельбурне проезд будет бесплатным в течение всего апреля, а в Тасмании пассажирам не нужно будет платить за проезд до конца июня.

    — Мы знаем, что рост цен на топливо сказывается на семейном бюджете, и именно поэтому мы вновь предприняли решительные меры для защиты жителей Тасмании, — заявил премьер-министр Тасмании Джереми Роклифф.

    Австралия входит в число стран, где цены на топливо резко выросли с начала американо-израильской войны с Ираном и фактического закрытия Ормузского пролива.

    Практически полная блокада международного судоходства в этом жизненно важном водном пути, по которому проходит около 20% мировых поставок нефти и природного газа, вынудила правительства по всему миру начать принимать меры по экономии топлива.

    По данным Австралийского института нефти, средняя цена бензина в стране выросла до 2,38 австралийского доллара за литр по сравнению с примерно 2,09 месяц назад, когда начался конфликт.

    Правительство Австралии заявляет, что проблема не в поставках, а в резком росте цен на нефть на международном рынке, что, в свою очередь, оказало косвенное влияние на цены на топливо, получаемое из этой нефти.

    Напомним, на прошлой неделе на Филиппинах было объявлено чрезвычайное положение в энергетике на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Правительство предложило субсидии водителям транспортных средств, сократило количество паромных переправ и ввело четырехдневную рабочую неделю для государственных служащих.

    Жулдыз Атагельдиева
