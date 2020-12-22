Затраты на системы орошения восстанавливает аграриям Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Половину понесенных на приобретение современных систем орошения затрат восстанавливает аграриям Минсельхоз. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях стимулирования аграриев к применению современных влагосберегающих технологий Министерством осуществляется государственная поддержка в виде инвестиционного субсидирования, которое предусматривает возмещение 50% от понесенных затрат на приобретение современных систем орошения, а также подведения всей необходимой инфраструктуры», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

Кроме того, по его словам, проводится обучение фермеров и распространение знаний, в том числе через создаваемую с американской компанией Валмонт сеть демонстрационных ферм.

«Следует отметить, что в проекте новой Государственной программы по управлению водными ресурсами до 2030 года предусмотрен индикатор по доведению площади, где применяется водосберегающие технологии до 750 тыс. га», - отметил министр.

«Полномасштабное внедрение водосберегающих технологий орошения позволит рационально использовать орошаемые земли с уменьшением водозатрат и повышением урожайности», - добавил С. Омаров.