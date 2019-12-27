Затраты бизнеса на НИОКР будут субсидировать в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Со следующего года в Казахстане будет осуществляться субсидирование затрат бизнеса на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров в ходе встречи с депутатами Сената по вопросам реализации государственной программы развития АПК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Будут заданы следующие критерии господдержки. В растениеводстве на повышение урожайности влияет множество факторов, как в совокупности, так и каждый по отдельности. Исходя из этого, мы оставляем базовые субсидии, направленные на удешевление части стоимости семян, удобрений и средств защиты растений. Например, если хозяйство внесло удобрения, купило качественные семена, вовремя провело химпрополку, то урожайность как минимум будет выше на 7-8 центнеров с гектара», - сказал Сапархан Омаров.
Глава МСХ отметил, что важно объединить усилия науки и бизнеса, перейти к коммерциализации научных разработок, бизнес-ориентированности науки.
«Ведь именно наука должна отвечать на вопросы, что сеять, по какой технологии и в какие сроки, то есть быть помощником для бизнеса. Хотелось бы отметить, что со следующего года будет осуществляться субсидирование затрат бизнеса на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ», - резюмировал Сапархан Омаров.
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