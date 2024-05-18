Затраты АО «Казахфильм» на кино не окупаются

Доля сборов кинокартин, произведенных АО «Казахфильм», составила 4,8% от затраченного на них бюджета. Об этом сообщил член Высшей аудиторской палаты Нурлан Нуржанов в ходе презентации заключения ВАП к отчету Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2023 год в Мажилисе, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Кроме того, затягивание срока реализации Единой автоматизированной системы мониторинга фильмов приводит к отсутствию прозрачности в процессе производства и проката отечественного кино, — сказал Н. Нуржанов.

Он также отметил, что несвоевременное принятие мер по внесению изменений в НПА повлекло неосвоение бюджетных средств по строительству и реконструкции пунктов пропуска через Государственную границу РК в размере 8,2 млрд тенге.

— До настоящего времени 1 481 объект газораспределительных и газотранспортных систем, построенных за счет бюджетных средств, не передан на баланс АО «КазТрансГаз Аймак». Остаются нереализованными также четыре проекта по строительству и реконструкции водоводов, — добавил Н. Нуржанов.

В сфере субсидирования АПК, по его словам, имеет место использование бюджетных средств на непредусмотренные цели. Например, часть субсидий, выделенных на частичное возмещение затрат за сданную продукцию сахарной свеклы, освоена за счет другой культуры — сафлора. При этом показатель по валовому сбору сахарной свеклы не достигнут.

В результате обхода процедур госзакупок через инструменты ГЧП в отдельных случаях заключены контракты с частными партнерами по ценам, завышенным в 17 раз.

— Высшая аудиторская палата также провела промежуточную оценку реализации двух пилотных нацпроектов: «Комфортная школа» и «Модернизация сельского здравоохранения». По нацпроекту «Комфортная школа» установлено увеличение затрат на разработку ПСД по каждой школе в размере до 3% от суммы договора. В целом по 26 ПСД, разработанным в установленном порядке, стоимость в сравнении с расчетной превышена на 45 млрд тенге, — заявил Н. Нуржанов.

Кроме того, согласно озвученным данным, до сих пор не решены проблемные вопросы по 12 земельным участкам. Строительство некоторых школ также начато при отсутствии утвержденных ПСД и положительных заключений на них.

В рамках реализации механизма выкупа местными исполнительными органами построенных школ у их собственников установлено превышение стоимости выкупа одной из школ на 36% — 2,1 млрд тенге от расчетной.