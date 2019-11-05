Заторы автомашин образовались из-за снега на трассе в Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Снежные заносы, образовавшиеся на трассе в Иргизском районе Актюбинской области, препятствуют проезду автомашин. Образуются заторы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.
Затор из 200 автомашин образовался на трассе Самара - Шымкент от поселка Иргиз на протяжении 20 километров до поселка Карабутак.
«От перекрестка поселка Иргиз по трассе Самара - Шымкент в сторону поселка Карабутак наблюдается скопление транспорта в количестве 200-250 единиц. Затор образовался из-за грузового транспорта, ставшего поперек трассы. Грузовой транспорт был поставлен вдоль трассы, колонна продолжила движение и подходит к перекрестку поселка Иргиз», - рассказала специалист пресс-службы ДЧС Сабина Серикова.
Другой затор из 60 машин образовался от поселка Иргиз на протяжении 40 километров в сторону города Аральск Кызылординской области. Для расчистки дорог направлено 5 единиц техники.
«Техника «Казавтодора» не успевает расчищать трассу от снега, расчищена только одна сторона дороги, для легкового транспорта, фурам сложно проехать. В связи с этим, во избежание заторов при движении колон в два направления, принято решение выставить три блок-поста в поселке Карабутак, на перекрестке поселка Иргиз и на границе Кызылординской области, чтобы закрыть эти участки дорог для движения автомашин. По прогнозам ожидается гололед», - добавила С. Серикова.
Как сообщалось ранее, 3 ноября в связи с гололедом были закрыты трассы в Иргизском районе. Из снежных заносов были выведены около 200 автомашин, эвакуированы 132 человека. Кроме того, сегодня утром в салоне автобуса, стоявшего на трассе, было найдено тело гражданина Таджикистана, который скончался от сердечной недостаточности.
- Дважды судимая женщина вновь задержана по подозрению в убийстве в Алматинской области
- «УАЗ» с пьяным водителем упал с моста в Костанайской области
- «Скорая помощь» перевернулась в Атырау: пострадали трое
- Микроавтобус сломался на трассе в Акмолинской области: эвакуировали 10 человек
- Стала известна причина смерти гражданина Таджикистана на трассе в Актюбинской области
- Стали известны подробности гибели слесаря на элеваторе в Кокшетау
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана