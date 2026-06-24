Затор на границе Казахстана и России: что происходит на пункте пропуска «Сырым»

Более двух недель на автомобильном пункте пропуска «Сырым» в Западно-Казахстанской области сохраняется очередь из грузовых автомобилей, следующих в экспортном направлении. На отдельных участках протяженность скопления транспорта достигает десятков километров, передает корреспондент агентства Kazinform.

В связи с ситуацией корреспондент агентства Kazinform обратился в департамент государственных доходов по Западно-Казахстанской области с целью выяснения причин затора и текущей обстановки на пункте пропуска.

В ДГД сообщили, что ситуация находится на постоянном контроле акимата области и регулируется оперативным штабом с участием заинтересованных государственных органов, включая пограничную службу и департамент полиции.

— В настоящее время пропускная способность пункта пропуска снижена до 500 автотранспортных средств в сутки в связи с проводимой реконструкцией и модернизацией АПП «Сырым», — отметили в ДГД по ЗКО.

Снижение пропускной способности стало одним из ключевых факторов формирования очередей. По данным ведомства, через пункт пропуска ранее проходило около 600 транспортных средств в сутки.

Дополнительную нагрузку оказывает сезонный рост перевозок плодоовощной продукции, на долю которой приходится порядка 80 процентов суточного потока грузового транспорта.

Ситуацию усиливает и специфика работы системы электронной очереди «Cargo Ruqsat». Часть перевозчиков регистрируется уже непосредственно в зоне ожидания перед пунктом пропуска, что приводит к неравномерному распределению потока.

— Основной поток автотранспортных средств составляют перевозчики плодоовощной продукции из южных регионов Казахстана, а также из Узбекистана и Кыргызстана. Сезонное увеличение объемов перевозок достигает порядка 80 процентов от общего количества транспортных средств, — добавили в ДГД.

Отдельно в ведомстве отмечают влияние внешних факторов. Усиление контрольных мер на сопредельном пункте «Маштаково» со стороны Российской Федерации, а также внедрение системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) увеличили сроки оформления экспортных грузов.

— С 1 июня 2026 года Российской Федерацией внедрена система подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ). В связи с этим отдельные экспортеры ожидают получения документов для последующего оформления QR-кода, подтверждающего легальность поставки, — пояснили в ДГД.

В ведомстве также подчеркнули, что часть перевозчиков выбирает маршрут через «Сырым» из-за логистических и экономических преимуществ, включая стоимость топлива и особенности дорожной инфраструктуры на сопредельной стороне.

Несмотря на длительное ожидание, в ДГД отмечают снижение протяженности очереди: если 18 июня она составляла 29 километров, то к утру 19 июня — 21 километр.

Для обеспечения порядка на месте организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции и спецподразделений, которые контролируют ситуацию вдоль всей очереди.

— С 22 июня совместно с правоохранительными органами проводятся разъяснительные мероприятия для водителей по вопросам соблюдения порядка электронной очереди и планирования пересечения границы. Ситуация на АПП «Сырым» остаётся на контроле уполномоченных органов, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее на казахстанско-российской границе уже фиксировались заторы и увеличение времени ожидания проезда грузового транспорта. В отдельные периоды перевозчики сообщали о замедлении оформления и скоплении машин вблизи пунктов пропуска. Подобные ситуации периодически возникают на направлении Жайсан — Сагарчин, которое остается одним из загруженных маршрутов для транзитных перевозок.