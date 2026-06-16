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    Очередь из 600 фур образовалась на пункте пропуска Жайсан — Сагарчин

    360 грузовых автомобилей находятся в непосредственной близости от пограничного пункта пропуска, еще 250 — в селе Саржансай. Часть транспортных средств перевозит скоропортящуюся овощную продукцию, передает корреспондент Kazinform.

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    кадр из видео

    О ситуации на казахстанско-российской границе рассказали начальник отдела экспортного контроля департамента государственных доходов Актюбинской области Амиржан Мухамедьяров и заместитель директора Палаты предпринимателей области Руслан Куйшинов. В ходе мониторинга на пограничном пункте пропуска Жайсан — Сагарчин было установлено, что время ожидания пересечения границы превышает 24 часа.

    — Вблизи границы находятся 360 грузовых автомобилей, в селе Саржансай — еще 250. В общей сложности здесь скопилось более 600 транспортных средств. Более половины из них перевозят скоропортящуюся продукцию. Если говорить конкретнее, из Узбекистана в Москву доставляют овощи, в том числе арбузы и черешню. При длительном ожидании перевозчики не могут своевременно доставить товар, а в случае его порчи несут убытки. По словам перевозчиков, пропускная способность пограничного пункта Сагарчин остается низкой. Прием транспорта ведется только по одной полосе движения. При этом в первую очередь пропускают легковые автомобили и пассажирский транспорт, а грузовые машины проходят только после них, — сообщили в пресс-службе Палаты предпринимателей Актюбинской области.

    В сложившейся ситуации перевозчики не могут пересечь границу через другие пункты пропуска. Это связано с тем, что оформление документов предусматривает обязательное прохождение именно через пункт пропуска Жайсан — Сагарчин на территории Казахстана. Сертификат также выдается в городе Соль-Илецк, после чего груз направляется к месту назначения. В то же время на пограничном пункте пропуска Жайсан легковые и грузовые автомобили пропускаются своевременно.

    — Палата предпринимателей обратилась к уполномоченному по защите прав предпринимателей Оренбургской области В. Коршунову с просьбой оказать содействие в обеспечении беспрепятственного прохождения транспорта через границу. Этот вопрос также внесен в реестр проблемных вопросов Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Предприниматели могут обратиться по номеру 1432, — сообщили в пресс-службе.

    На видеозаписи видно, что на площадке, расположенной между казахстанской и российской сторонами границы, сложилась антисанитарная обстановка. Водители самостоятельно оборудовали туалет, а прилегающая территория превратилась в свалку мусора.

    Как сообщалось ранее, зона ожидания на пограничном пункте пропуска «Жайсан» должна быть введена в эксплуатацию уже в текущем году. Полностью завершить реализацию проекта планируется до конца года.

    Ранее сообщалось, что на пункте пропуска «Косак» Павлодарской области наблюдалось скопление грузовых транспортных средств.

    Бизнес Грузоперевозки Транспорт Граница Актюбинская область
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор