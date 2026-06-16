Очередь из 600 фур образовалась на пункте пропуска Жайсан — Сагарчин

О ситуации на казахстанско-российской границе рассказали начальник отдела экспортного контроля департамента государственных доходов Актюбинской области Амиржан Мухамедьяров и заместитель директора Палаты предпринимателей области Руслан Куйшинов. В ходе мониторинга на пограничном пункте пропуска Жайсан — Сагарчин было установлено, что время ожидания пересечения границы превышает 24 часа.

— Вблизи границы находятся 360 грузовых автомобилей, в селе Саржансай — еще 250. В общей сложности здесь скопилось более 600 транспортных средств. Более половины из них перевозят скоропортящуюся продукцию. Если говорить конкретнее, из Узбекистана в Москву доставляют овощи, в том числе арбузы и черешню. При длительном ожидании перевозчики не могут своевременно доставить товар, а в случае его порчи несут убытки. По словам перевозчиков, пропускная способность пограничного пункта Сагарчин остается низкой. Прием транспорта ведется только по одной полосе движения. При этом в первую очередь пропускают легковые автомобили и пассажирский транспорт, а грузовые машины проходят только после них, — сообщили в пресс-службе Палаты предпринимателей Актюбинской области.

В сложившейся ситуации перевозчики не могут пересечь границу через другие пункты пропуска. Это связано с тем, что оформление документов предусматривает обязательное прохождение именно через пункт пропуска Жайсан — Сагарчин на территории Казахстана. Сертификат также выдается в городе Соль-Илецк, после чего груз направляется к месту назначения. В то же время на пограничном пункте пропуска Жайсан легковые и грузовые автомобили пропускаются своевременно.

— Палата предпринимателей обратилась к уполномоченному по защите прав предпринимателей Оренбургской области В. Коршунову с просьбой оказать содействие в обеспечении беспрепятственного прохождения транспорта через границу. Этот вопрос также внесен в реестр проблемных вопросов Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Предприниматели могут обратиться по номеру 1432, — сообщили в пресс-службе.

На видеозаписи видно, что на площадке, расположенной между казахстанской и российской сторонами границы, сложилась антисанитарная обстановка. Водители самостоятельно оборудовали туалет, а прилегающая территория превратилась в свалку мусора.

Как сообщалось ранее, зона ожидания на пограничном пункте пропуска «Жайсан» должна быть введена в эксплуатацию уже в текущем году. Полностью завершить реализацию проекта планируется до конца года.

Ранее сообщалось, что на пункте пропуска «Косак» Павлодарской области наблюдалось скопление грузовых транспортных средств.