Скопление грузовиков наблюдается на границе Казахстана и России
На казахстанско-российской границе в пункте пропуска «Косак» Павлодарской области наблюдается скопление грузовых транспортных средств, передает Kazinform со ссылкой на Пограничную службу КНБ РК.
По данным ведомства, ситуация связана с сезонным увеличением перевозок плодоовощной продукции.
Для сокращения времени ожидания пункт пропуска переведен на усиленный режим работы. Принимаются необходимые меры, также организовано взаимодействие с местными исполнительными органами.
В Пограничной службе напомнили, что в Павлодарской области также работают международные пункты пропуска «Шарбакты» и «Урлютобе». Кроме того, в Северо-Казахстанской области функционируют пункты «Жана Жол», «Каракога» и «Кызыл Жар».
Перевозчики могут воспользоваться системой электронной очереди. Она позволяет заранее проверить наличие свободных мест на определенную дату, спланировать время и место пересечения границы, а также снизить нагрузку на пункт пропуска.
Средняя пропускная способность пункта «Косак» на выезд составляет около 200–220 грузовых транспортных средств в сутки.
Пограничная служба КНБ РК призывает перевозчиков учитывать текущую ситуацию и заранее корректировать маршруты через альтернативные направления.