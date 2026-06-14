Скопление грузовиков наблюдается на границе Казахстана и России

На казахстанско-российской границе в пункте пропуска «Косак» Павлодарской области наблюдается скопление грузовых транспортных средств, передает Kazinform со ссылкой на Пограничную службу КНБ РК.

По данным ведомства, ситуация связана с сезонным увеличением перевозок плодоовощной продукции.

Для сокращения времени ожидания пункт пропуска переведен на усиленный режим работы. Принимаются необходимые меры, также организовано взаимодействие с местными исполнительными органами.

В Пограничной службе напомнили, что в Павлодарской области также работают международные пункты пропуска «Шарбакты» и «Урлютобе». Кроме того, в Северо-Казахстанской области функционируют пункты «Жана Жол», «Каракога» и «Кызыл Жар».

Перевозчики могут воспользоваться системой электронной очереди. Она позволяет заранее проверить наличие свободных мест на определенную дату, спланировать время и место пересечения границы, а также снизить нагрузку на пункт пропуска.

Средняя пропускная способность пункта «Косак» на выезд составляет около 200–220 грузовых транспортных средств в сутки.

Пограничная служба КНБ РК призывает перевозчиков учитывать текущую ситуацию и заранее корректировать маршруты через альтернативные направления.