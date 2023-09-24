Затерянный мир каньона реки Аксу

Всего в 100 километрах от Шымкента находится жемчужина Аксу-Жабаглинского заповедника – каньон реки Аксу. Туристы, побывавшие в этом сказочно-красивом месте, зачастую сравнивают его с затерянным миром, описанным в романе Артура Конан Дойля. Об одной из популярных локаций Южного Казахстана в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Высокая посещаемость каньона реки Аксу объясняется не только красотой его ландшафта, но и относительной близостью к Шымкенту, а также легкостью маршрута, который будет по силам не только бывалым туристам, но и новичкам, а также пожилым людям и детям младшего школьного возраста. В этом его плюс, но в этом же и минус. В сезон, в выходные дни, на самых популярных локациях каньона можно встретить две, а то и три разные группы туристов, численностью от 20 до 40 человек. Учитывая, что как минимум каждый второй едет в это удивительное место не только за положительными эмоциями, но и за красивыми фотографиями, возникают определенные трудности в достижении поставленной цели. Чтобы этого не случилось, инструкторы по возможности стараются согласовывать маршруты.

Белая река

Из Шымкента путь до каньона лежит через Сайрамский район, где туристы обычно делают остановку, чтобы докупить питьевой воды, ароматных тандырных лепешек и самсы. Дальше путь лежит по проселочным дорогам. Примерно в 60 километрах группы туристов обычно делают первую остановку и оказываются в самом узком месте каньона. Здесь от берега до берега около полуметра, что позволяет любителям активного отдыха почти без боязни перебираться с одной стороны на другую. «Почти», потому что внизу провал глубиной не менее 30 метров, на дне которого виднеется голубая полоска реки.

Фото: Ирина Галушко

Это почти конец каньона. Буквально через пару-тройку сотню километров он заканчивается совсем. Всего же длина каньона, по которому бежит горная Аксу, более 30 километров. Истоки белой реки начинаются у ледников Таласского Алатау. Свое название чистейшая горная речка получила из-за того, что летом, во время паводка, приходящегося на июнь-июль, ее воды, неся частички размываемых горных пород, становятся молочно-бирюзового цвета. В остальное же время года Аксу нежно голубая.

Примерно в 40 километрах от истока, на высоте около 3,5 километрах над уровнем моря, река врывается в холмистую долину, в которой за многие века она пробила себе глубокое ложе с отвесными стенами. Это и есть каньон реки Аксу.

«Бешенные, белые от мраморного песка воды Аксу с ревом несутся по дну ущелья, и никто не решается перейти их вброд. Ее стремнина отделила от берега громадные валуны конгломерата, около которых теснятся волны, задержанные гигантскими камнями. Стены каньона особенно там, где они, особенно круты, часто гладко отполированы водою, образуют колонны, а внизу - ниши и округлые ямы, выбитые водою». Так описывает каньон реки Аксу российский ученый-почвовед Сергей Неустроев, побывавший здесь в 1908 году. За 100 с лишним лет каньон ничуть не изменился.

Горло дракона и Миксер

Следующую остановку туристы делают у грота. В этом месте берега каньона смыкаются, а река продолжает путь по неведомым глазу подземным галереям. Кто-то назвал это живописное место Горлом дракона. Название прижилось. В Горло дракона ведет узкая тропинка. Примерно через 100 метров туристы оказываются под сводом грота. Река в этом месте достаточно глубокая и быстрая. После часовой экскурсии любители природы направляются к следующей локации, расположенной в 15 километрах.

Практически на всем протяжении каньон имеет обрывистые берега. По этой причине достичь его дна не рискуя получить травму, можно лишь в одном месте. И здесь тоже обычно останавливаются туристические группы. Тропинка, ведущая к нему, постоянно ведет под уклон и уже на половине пути можно ощутить, как меняется микроклимат. Как и век назад хорошо прогреваемые солнцем скалы и горная речка, обеспечивающая влажность воздуха, создает в каньоне микроклимат естественной оранжереи. Благодаря этому здесь, помимо растений, встречающихся на остальной территории Аксу-Жабаглинского заповедника, можно увидеть хвощи, папоротники и даже реликтовые растения. Это еще одна причина, по которой туристы сравнивают район реки Аксу с затерянным миром, описанным в романе Артура Конан Дойля.

Воды Аксу с ревом прорываются сквозь узкие расщелины, местами намертво забитые стволами высохших деревьев. Дальше тянутся отвесные неприступные скалы высотой в десятки метров, у подножия которых бегут лазурные воды горной, напоенной ледниками реки. Аксу делает причудливые изгибы то сужаясь, то расширяясь.

Фото: Ирина Галушко

В одном таком месте образовался целый бассейн, уровень воды в котором меняется в зависимости от времени года. В период обильного таяния ледников воды здесь так много, что под напором течения она приводит в движение принесенные течением многочисленные бревна, в которые превратились росшие когда-то по берегам и смытые водами Аксу деревья арчовника. Месяцами они кружат в причудливом хороводе, пока осенью уровень в реке не начинает подать и тогда бревна раскидывает по берегам. Инструкторы и туристы называют это место Миксером, и оно считается главной природной достопримечательностью этого участка каньона.

Здесь же неподалеку небольшой, но очень красивый грот – главная фотозона для любителей красивых фотографий. Особенно отчаянные туристы ради удачных кадров готовы лезть в ледяную воду. И не только летом. Другая категория смельчаков бесстрашно ступает на диковинный выступ, прозванный в народе перстом.

Недалеко от главной локации в тени деревьев туристы делают привал. На карематах и пледах устраивается нехитрый дастархан. Экскурсия традиционно завершается кружкой ароматного чая со всевозможными горными травами, барбарисом и шиповником. Отдохнув и набравшись положительных эмоций, любители активного отдыха едут домой, но обязательно возвращаются сюда снова и снова.